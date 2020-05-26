九巴口罩生產線籌備完成　將優先提供載通旗下1.3萬員工

▲ 無塵車間的地面鋪設「環氧樹脂」地坪使塵埃不易黏在地面。（九巴提供圖片）

在新冠肺炎疫情初期，全港口罩短缺，載通國際較早前指自設口罩廠，為員工免費提供口罩；而在九巴旗下刊物《今日九巴》中，就透露口罩廠已籌備完畢，首批投產並取得認證的口罩，將會優先派發予九巴、龍運等公司共約1.3萬名員工。

九巴在文章中表示，母公司載通國際在疫症爆發初期已決定「自己口罩自己造」，雖然此前並無造口罩的經驗，但團隊仍成功在約1個月內在屯門車廠改裝附合ISO14644-1的ISO Class 8標準無塵車間，即空氣潔淨度為十萬級的潔淨車間。

至於口罩機和原材料方面，已於4月底順利抵港，並經50小時完成裝嵌、調整、測試。生產線採用全自動技術，面層、濾層和底層共三卷原材料卷放上機器後，自動對齊疊成三層，雙邊對稱剪裁及壓邊，並加上鼻樑位的金屬條，再經過連續滾輪壓邊切斷後，以自動超聲波方式為耳帶進行熔接。最後進行防菌包裝。

在成品方面，三層外科口罩由面層、濾層和底層製作而成，中間一層的過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布，經第三方的獨立認證，細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效率（PFE）達至少95%。

文中又指，將會優先派發口罩予1.3萬多名員工，預料每人每日可取1至2個口罩。

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責任編輯：陳梓蔚