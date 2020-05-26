【移居大馬】吳岱融怕老婆凍住檳城4000呎大宅　姜皓文大馬豪宅私人泳池歎世界

▲ 藝人吳岱融及姜皓文分別移居檳城。

移民成香港人近日熱門話題，不過許多地方的移民門檻相對較高，未必人人負擔得起，所以門檻相對較低的馬來西亞，一向都是香港人的移居熱門之選。藝人吳岱融鷲哥及黑仔姜皓文，分別在檳城租住4,000呎臨海別墅，及購入5,000呎連私人泳池的豪宅，在馬來西亞建立第二個家。

▲ 吳岱融家住檳城4000呎臨海別墅。（微博圖片）

鷲哥家有特大露台

現年60歲的吳岱融與太太鍾淑慧，於1995年結婚，二人育有一子。結婚25年，鷲哥曾指搬家次數不下40次，由內地、新加坡到泰國，許多地方都住過，只是近年才回流香港，現時處於半退休狀態。

不過，吳岱融去年就因為太太「驚凍」的一句話，而舉家移居馬來西亞檳城，租住4千呎海景豪宅。

鷲哥指，海景豪宅符合自己的理想，加上檳城環境好，吃東西也便宜。而且，他們的生活需要私人空間，所以決定租住4千呎單位，此臨海單位有千呎露台，外望無敵海景，環境寫意，租金更只要港幣1,6000元，性價比極高。

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▲ 吳岱融家有大露台望無敵海景。（微博圖片）

黑仔家有私人泳池

此外，2018年，姜皓文為與太太殷寧慶祝結婚18年，故買入位於檳城的豪宅送贈對方。姜皓文的豪宅大約300萬馬幣（約600萬港元）以上，達5,000呎。

黑仔的家有私人泳池，可望見廣闊的藍天。他不時於社交平台上載與太太在泳池裏嬉水及吃早餐的照片，生活非常寫意。

現年53歲的黑仔與太太於1999年結婚，婚後未有生兒育女，但與太太感情要好。

▲ 姜皓文家有私人泳池。（Instagram圖片）

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▲ 姜皓文家可望無敵大海景。（Instagram圖片）

第二家園計劃

大馬政府推出「第二家園計劃」（俗稱MM2H），此簽證的有效期為10年，但可無限續簽。參與者可以在10年簽證有效期內自由往返馬來西亞，不限制逗留時間及出入境次數。

50歲以下申請人必須出示50萬馬幣（約100萬港元）的流動資金證明，及等值1萬馬幣（約2萬港元）的月收入證明。申請獲批後，申請人要在馬來西亞的銀行存入30萬馬幣（約60萬港元）的定期存款，1年後可以取出其中的15萬馬幣（約30萬港元）作為買房、買車、醫療費或子女學費之用。

至於50歲以上的申請人，對資產要求較低。必須出示35萬馬幣（約70萬港元）的流動資金證明，申請獲批後，申請人要在馬來西亞的銀行存入15萬馬幣（約30萬港元）的定期存款。

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