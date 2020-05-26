【新冠肺炎】再多3名病人康復出院　仍有29名確診病人留醫

▲ 醫管局表示，截至今日（26日）中午12時，過去24小時共有3名確診病人康復出院。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心表示，截至今日（26日）下午4時，並無錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案。本港至今累計有1,065宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

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醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有3名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號分別是840、934和1043，至今共有1033名確診及疑似病人康復出院。



另外，公立醫院目前已啟用659間負壓病房，合共1219張負壓病床，現時共有29名確診病人分別於7間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘28人情況穩定。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭詩詩