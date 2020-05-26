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【麥炸雞套餐】麥當勞增「麥炸雞」為10號餐　5月27日起以優惠價$35登場【附減10蚊詳情】

精明消費 16:49 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

麥當勞宣布正式讓「麥炸雞」升格成超值套餐之一，成為長期供應的「10號餐」。

麥當勞新產品「麥炸雞」自推出以來一直大受歡迎，麥當勞今日更（26日）宣布將正式讓「麥炸雞」升格成超值套餐之一，成為長期供應的「10號餐」。

麥當勞指，「麥炸雞10號餐」自明日（27日）起，將以限定優惠價$35在各大麥當勞登場，當中顧客如使用「銀聯二維碼」付款，更可再減$10，即是只需以$25就可購買到「麥炸雞10號餐」，套餐中包括1件雞鎚及1件雞上髀，

此外，麥當勞又推出一連串至抵優惠，當中包括：

  • 麥麥送晚上6時至凌晨12時繼續免運費
  • 凡於麥麥送訂購午後自由選及分享套餐(不包括開心樂園餐)均可以快閃超值價$10加配麥炸雞（雞鎚）一件或$20加配麥炸雞（雞鎚+雞上脾）兩件
  • 由即日起，顧客凡於麥當勞以銀聯二維碼買任何麥當勞食品滿$30或以上，可減$10，即是使用銀聯優惠後只需HK$25就可以享用到「麥炸雞超值套餐」，每月只可使用一次。

注意事項：

  • 於早上11時後供應。 
  • 供應地點並不包括海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場、九龍站、機場離境大堂及山頂之麥當勞餐廳之麥當勞餐廳。 
  • 限定優惠價不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務、麥麥送®及第三方外送服務。
  • 限定優惠價不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用，包括麥樂會®及麥當勞媽咪會™之推介。
  • 限定優惠價推廣期有限。

更多麥當勞優惠，請看:

【著數優惠】麥當勞經典雲呢拿新地回歸　一連5日$2限定優惠【附優惠券】

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責任編輯：陳珈希

麥當勞 美食

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