涉刑毁新城巿喜茶設施　15歲孖生兄准保釋禁足全港商場

▲ 涉案一名孖生兄弟被禁足香港所有商場。（資料圖片）

15歲孖生兄弟涉與另兩名青年，於5月13日在沙田新城市廣場損毀內地茶飲店「喜茶」的設施，孖生兄弟中的兄長早前不獲准保釋，今（26日）再向高等法院申請保釋獲批，期間除上學及到警署報到外，不等離家外出，亦需禁足香港所有商場。

涉案15歲申請人與另1名孖生弟弟被控刑事損壞罪，控罪指兩人於5月13日在新城市廣場1期4樓，無合法辯解下，與其他人士損壞喜茶的收銀機展示屏和八達通處理器，總值15,200元，意圖損壞財產或罔顧財產會否被損壞。

案件早前提堂時，另1名孖生弟弟已獲准保釋，而本案申請人今向高院申請獲批，法官批准申請人以9萬元現金及1萬元由母親提供的人事擔保保釋，期間不得離開香港，每天需到警署報到，而除了上學和報到外，不得離家外出，亦需禁足香港所有商場。

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記者：楊詠渝