涉周日舉行未經批准集會　譚得志被控3罪准保釋候訊

▲ 案件今（26日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

周日（24日）有人於港島區就反對《國歌法》及「港版國安法」進行遊行，人民力量副主席譚得志（又名快必）於銅鑼灣擺街站時被警方帶走，被控舉行未經批准集會等3罪，案件今（26日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至8月18日，等候律政司指示及警方調查，被告准以2,000元保釋候訊。

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被告譚得志（48歲），報稱為網台主持，被控舉行未經批准的集會、擾亂公眾秩序及拒絕遵從警員命令3項控罪。

控罪指他於2020年5月24日，在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界，舉行1個未經批准的集會，並作出喧嘩或擾擾秩序的行為，意圖破壞社會安寧，以及故意忽略服從督察陸嘉永根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》發出的命令，即解散上述地方的受禁群眾聚集。

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記者：林欣樂