新界3間塑膠回收場公司涉工序產生臭味　共被判罰款2.2萬元

▲ 新界3間塑膠回收場公司，因違反空氣污染消減通知的規定，共被判罰款2.2萬元。（資料圖片）

新界3間經營塑膠回收場公司，包括位於北區的泰和再生資源（香港）有限公司、元朗的領航環保科技有限公司及宜東投資有限公司，因違反空氣污染消減通知的規定，沒有在限期前改善其膠粒製造工序產生臭味的情況，被裁定違反《空氣污染管制條例》，共被判罰款2.2萬元。



環保署十分關注近年新界露天塑膠回收場的污染情況，採取了針對性的打擊行動及加強執法。署方執法人員於自去年下半年至今的一連串行動期間，共向18間回收場發出空氣污染消減通知，要求於限期前改善其膠粒製造工序產生臭味的情況。

限期屆滿後，環保署執法人員發現當中8間回收場包括上述3間公司，仍然發出臭味滋擾，情況沒有改善，涉嫌觸犯《空氣污染管制條例》，遂依法跟進。除上述3間公司已被法庭定罪外，環保署正跟進調查或排期審訊其餘5宗個案。

環保署發言人提醒塑膠回收經營者，必須妥善維修及保養其塑膠處理設施，以維持其有效運作。經營者應於廠房安裝合適和有效的空氣污染控制設備，例如採用密封式生產線，並於廠房及生產線安裝有效的抽氣及空氣處理系統，以減低空氣污染物排放。

同時，經營者應安排有經驗的技術人員作定期檢查及維修，以免對附近居民構成空氣污染滋擾。環保署會繼續密切監察塑膠回收場的環保表現，嚴厲打擊違規行為。

根據《空氣污染管制條例》，任何人如不遵從空氣污染消減通知所載的規定，即屬違法。首次定罪最高可被罰款10萬元，其後再被定罪最高可被罰款20萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙