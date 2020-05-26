【食用安全】一文拆解不銹鋼廚具密碼　耐銹耐腐蝕首選3字頭【附使用貼士】

▲ 不銹鋼廚具均會標示密碼，其中3字頭系列及18/8、18/10耐銹性及耐腐蝕性較佳。

不銹鋼廚具均有印上數字編碼，代表其元素比例及特性。消委會指，不銹鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，有時亦會標上18/8或18/10，到底這些數字有什麼意思？

耐腐蝕首選3字頭

不銹鋼煮食用具上的3位數字，如200、300及400等，是美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼用具中的鉻、鎳及錳的大約含量。消委會指出，200系列的不銹鋼廚具的的錳含量較高，其含鎳量約為300系列的一半，是以錳替代較貴價的鎳可減低成本。若人體攝入過量的錳，可能引發神經系統疾病，例如可能令人記憶力衰退。

其中304不銹鋼又稱18/8或18/10，代表內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。根據消委會指出，這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用。316不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加入了鉬，而提升了其耐鹽性，不過售價就較貴。

430不銹鋼又稱18/0，即18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

表面破損會釋出更多重金屬

消委會引述歐洲研究，指全新不銹鋼用具初次使用，或者表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量會隨使用顯著減少，而且釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

部份食物如小麥、水果等均含錳，而鉻和錳是人體必須的微量礦物質之一。一般烹調不超過攝氏300度情況下，釋出金屬元素的風險甚微，不過消委會指，不銹鋼中的鎳屬於致敏物質，而患有肝臟疾病人士容易有錳積聚的風險，要小心留意。

建議用陶瓷盛載酸性食物

以下為消委會選購不銹鋼用具小貼士：

先用中性洗潔精清洗新買的不銹鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油

建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險

切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不銹鋼用品

切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不銹鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險

每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾

若不銹鋼用具已出現銹蝕且無法清除，建議立即更換

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責任編輯：羅嘉欣