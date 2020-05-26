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涉酒後駕駛撞的士　「細龍太」認罪罰款5000元停牌1年

社會 17:05 2020/05/26

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被告陳偉琪今（26日）於東區裁判法院，承認在呼氣中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車罪。（資料圖片）

於無綫電視劇《愛‧回家》中飾演「細龍太」的藝人陳偉琪，去年10月涉於跑馬地醉酒駕駛，撞及1輛的士，陳今（26日）於東區裁判法院承認在呼氣中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車罪，被判罰款5,000元及停牌1年，並需自費參加駕駛改進課程。

【醉駕風波】陳偉琪現身向公眾道歉　Vicky哽咽交代能否再拍《開心速遞》

被告陳偉琪（28歲），承認1項在呼氣中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車罪。案情指，2019年10月25日晚上，涉案的士司機駕駛的士至跑馬地成和道和毓秀街交界時，被告駕駛的私家車右側前方與的士的右側前方相撞，事件中沒有人受傷。

警方到場後為被告進行酒精呼氣測試，被告先後兩次的測試結果分別為每100毫升呼氣中含有79微克及56微克酒精，被告因此被捕，她於警誡下保持緘默。

裁判官就有關控罪判以被告罰款5,000元，停牌1年，並需自費參加駕駛改進課程。

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記者：楊詠渝

陳偉琪 跑馬地

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