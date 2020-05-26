中三至中五生明復課　楊潤雄：學校已準備就緒　調整上課安排及加強防疫

▲ 教育局局長楊潤雄表示，學校已為復課準備就緒，適切調整上課安排和加強防疫措施。（楊潤雄Facebook圖片）

中三至中五生明日（27日）復課，教育局局長楊潤雄今日（27日）與中學校長代表會面，為復課作最後準備。楊潤雄表示，學校已準備就緒，適切地調整上課安排和加強防疫措施，熱切期待明天迎接學生復課。

楊潤雄形容今次復課得來不易，希望學生珍惜本學年餘下的每一分、每一秒，用心上課和學習，如遇到任何問題，包括適應上的困難，家中的長輩、學校的師長以及教育局人員會全力提供支援。

▲ 教育局局長楊潤雄表示，學校已為復課準備就緒，適切調整上課安排和加強防疫措施。（楊潤雄Facebook圖片）

▲ 教育局局長楊潤雄表示，學校已為復課準備就緒，適切調整上課安排和加強防疫措施。（楊潤雄Facebook圖片）

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他提及，過去一個星期，本港多區再次出現違法堵路和暴力行為，當中更有年輕人參與，有人流血受傷人，亦有人被捕，情況令人痛心和擔憂。他呼籲學生切勿參與危險或違法活動，時刻警惕網上虛假訊息，以自身安全為重，遠離危險地方。

他亦呼籲政治團體不要將政治帶入校園，切勿阻礙學生復課，亦切勿組織或煸動罷課、叫口號及拉人鏈等活動，以免牽動無辜學生的情緒、衍生壓力和影響學業，批評這些損害學生利益的行為，絕不能解決政治問題，亦不為社會所接受。

▲ 教育局局長楊潤雄今日（27日）與中學校長代表會面，為復課作最後準備。（楊潤雄Facebook圖片）

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責任編輯：馮琪雅