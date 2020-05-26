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【賭王何鴻燊病逝】香港大學對何鴻燊離世深表哀痛　校長張翔：何鴻燊一直心繫母校推動大學發展

社會 17:13 2020/05/26

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張翔稱讚何鴻燊（右五）一直心繫母校，幽默豁達。（港大提供）

賭王何鴻燊今日（26日）下午1時於香港養和醫院逝世，享年98歲。港大校長張翔發電郵給師生，告知何鴻燊逝世的消息，並致以深切哀悼，謹代表港大師生向何鴻燊家人致以最深切慰問。

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張翔又指，何鴻燊1939年入讀港大理學院，1941年戰爭爆發，同年肄業。他是利瑪竇宿舍宿生。1987年獲港大頒授名譽社會科學博士。他稱讚何鴻燊一直心繫母校，幽默豁達，多年來以卓越的領導才能，推動大學發展，高瞻遠矚。

他又引述何鴻燊曾表示：

面對挑戰，我從不說『不』。因此，當港大向我提出計劃時，我的答案永遠是『肯定支持』。

何鴻燊1939年入讀港大理學院，亦熱愛體育。（港大提供）

張翔又指到，何鴻燊熱愛體育，除慷慨支持興建何世光夫人體育中心及何鴻燊體育中心等設施外，更擔任香港大學教研發展基金創會主席，並獲邀成為永遠榮譽主席。他構思「何鴻燊校友挑戰計劃」，成功激勵不同年代的校友，齊心建立回饋母校的傳統。

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責任編輯：陳子謙

何鴻燊 張翔 香港大學

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