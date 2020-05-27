【高效學習】前高考狀元棄商界高職任補習老師　自創「錯誤筆記」教考DSE入大學攻略

▲ 前高考狀元、現棄商界高職轉任補習老師劉理浩表示，自己會考階段也走過不少冤枉路，希望分享溫書技巧和心得，與學子同行。

升讀高中要開始為公開試作準備，操練過往試題更是例行事，但有沒有人想過，機械化的操練，能否有效提升對學科的理解？前高考狀元、補習老師劉理浩（Leo）曾指導無數同學掌握學習方法，並入讀大學。Leo 謂因自己會考階段也走過不少冤枉路，希望分享溫書技巧和心得，與學子同行。

▲ 他認為當學生找到學習關鍵，讀書效能常在短時間躍進。(陳國峰攝)

中學主修會計的Leo當年以3A成績（包括會計及企業概論）考入港大工商管理學院及法律學院，大學後在商業機構擔任管理諮詢，邊工作邊幫人私補，並授權教學影片予大型補習社播放其教學影片。

至今經他補習的學生程度不一，當中有重讀考生第一次應試只有Level 3，一度懷疑自己是否適合繼續讀書進修，在會計科經他指點後，領會科目的學習方法，重拾對學習的興趣，最後考獲Level 5*，入讀香港大學；近期同學更聯絡他撰寫推薦信，打算繼續進修入讀航空工程。

Leo中小學就讀於港島著名男校，他謂名校好處是課程很札實，小學階段不用補習，有很多時間閱讀。但上到中一，因所有科用英文讀，學科增多兼老師要求也高，用了一段時間努力適應。

▲ 他認為當學生找到學習關鍵，讀書效能常在短時間躍進。(受訪者提供)

媽媽是首位學習夥伴

Leo中小學就讀於港島著名男校，他表示，不覺得自己是尖子，中四時更遇到學習樽頸位。媽媽見到他所有的會計基本概念倒轉晒，便買了一本基礎會計，跟他一起學，重建根基；現在作為補習老師，他相信家長一樣可以是子女點路名燈，即使家長不懂，若他們肯一起學，對子女也有一定影響。

他回想自己中六是讀5科，不太叻的科目，明白自己點讀都是普通成績，讓它達標便是。

不用要求自己科科要A，我只對中文、會計和企業概論，投入較多時間，並想研究出方法點去讀。

他自言是因走過不少冤枉路，才希望教人。

當年會考我跟所有人一樣應付公開試的方法一樣，便是操題。相信熟能生巧； 由80年代的試題開始逐份操，我自認是勤力學生，最後考得不太好，對我打擊很大。那時悟到，應嘗試找出新方向。

分析錯誤自我提升

其學習轉捩點，是中四的暑假，決心把20多年會計科試題一次過整理，並把同類範疇題目作記錄和對比，將大課題拆分小概念點，消化課程內容後，以自己的思維撰寫溫習筆記。

這種除雜草的研題工作，雖然很花時間，但去蕪存菁後，卻令我茅塞頓開，理清了很多基本概念，讓我之後能力提升。當時我也會把操題的失敗位記錄下來，製作錯誤筆記，記錄自己點解會錯，把修正過程仔細分析，已經能大幅提升考試成績。

▲ 中四時他花一個暑假，沉澱的圖像化學習筆記。(受訪者提供)

他謂後來重拾信心後，更去教授同校其他比自己能力低的同學會計，通過教別人幫自己更鞏固。

我的自學經過，便是不斷把答錯的寫下再分析；其實問題愈多，反映未明白，更應去面對。

3招高效學習策略

以下是Leo Sir的學習關鍵策略：

1.不要介意自己的不完美：不要逃避困難，應勇於面對不了解的部分，養成記錄錯誤筆記習慣。

2.圖像化學習：學懂將大課題拆分小概念點，消化課程內容後，以自己思維撰寫自己的筆記。

3.訂立階段性的溫習目標：因中三選科，面對科目增加，建議中二開始，定期檢討自己的弱點，及訂階段性目標，循序漸進鼓勵自己；同時最好能找同學成立互學小組，或找機會教授其他同學。

▲ 他建議同學應及早訂立階段性的溫習目標，目標不用訂得太高或太遠，才可以自我鼓勵。(受訪者提供)

今年4月，原任商業諮詢的Leo，退下商界這份優職，在教育直播平台kosmic.io開設自己的網上補習社，以多年累積的心得幫助中學生，填補在主流學制下同學未能掌握的學習方法。

他認同DSE是全球數一數二難考的公開試，學生需要在校外找尋支援，Leo謂當年自己也不例外，分別報讀連鎖補習社及由私人老師教授，希望能掌握應試技巧，同時建立知識基礎。

▲ 自中四跟Leo補習會計的Ryan(右)認為，遇到好老師，是可以啟發自己方向。(陳國峰攝)

學生Ryan︰學習抽絲剝繭

自中四跟Leo補習會計的Ryan，已入讀科大會計系，Ryan謂師兄讓他突破樽頸位。

Leo不主張為操題而操題，會跟我討論哪方面仍未建立好基礎，教我建立一個有系統的溫習方法。

Ryan強調普遍學子只有3年預備公開試，其實很趕，因此他高中時，所有科都有補習。但他同時指出，一般學生以操題應試，並習慣按年份溫習，但就因為量太多，溫完也仿似整理不出重點。

而Leo教會我去蕪存菁，理清學科脈絡，引導我明白操練試題是為吸收精華，那是比較高階的方法……今天我讀大學，一學期的量已多過DSE，他的整理方法，也幫助到我今天應試。

記者：胡麗珊