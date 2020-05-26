【一代賭王】何鴻燊一生多情紅顏知己眾多　狄波拉鄺美雲曾與賭王傳緋聞

▲ 外傳賭王有不少紅顏知己。

賭王何鴻燊今天（5月26日）逝世，享年98歲。何鴻燊除了有四位太太外，風流倜儻的賭王一直被傳有不少情人，除早年傳聞的兩位紅顏狄波拉同鄺美雲外，賭王的的私家看護也被指是其知己。

拉姑曾傳緋聞

狄波拉為1973年「香港公主」冠軍，當年更代表香港參加「亞洲小姐」。拉姑成名後，曾經不時出現於澳門，她跟何鴻燊的緋聞就於那時候出現。在劉德華主演的電影《賭城大亨至尊無敵》內，李嘉欣飾演的角色被認為是影射狄波拉。

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▲ 狄波拉早年曾跟賭王傳緋聞。（經濟日報圖片）

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有關狄波拉跟賭王何鴻燊的傳聞有不少說法，當年有傳媒打電話向拉姑求證，結果被拉姑大罵。

另外，拉姑女兒謝婷婷接受媒體被問此事時，婷婷即說：「我知道媽媽以前不可能發生這種事，我不相信雜誌報導，我不用去問，自己明白自己媽媽。」

其實拉姑跟賭王熟稔，因為某年生日謝賢跟拉姑曾經一起出席生日晚宴。

5億富婆鄺美雲

港姐奪亞軍的Cally鄺美雲，有「鄺美人」的稱號，美貌不容置疑。

她於98年淡出娛樂圈轉戰商界，除買樓炒股外，鄺美雲更經營珠寶生意，很具生意頭腦。

2000年她開設的珠寶店開幕，開幕當日何鴻燊親臨撐場，因此媒體曾暗稱Cally為「五姨太」。

▲ 鄺美雲曾被指是賭王「五太」。（經濟日報圖片）

其後鄺美雲接受媒體訪問解釋，她跟何生認識只是因為當年選港姐，何生擔任評判之一。

至於珠寶店開張那天，她只是透過鄭裕彤請對方前來，對於被指是「賭王五太」，她即說：「我沒這個本事，也不敢隨便攀緣。」

而當年何鴻燊曾就「五太」傳聞作出回應：「我無咁嘅本事，4個夠晒數。」

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看護升呢富婆

何鴻燊於2007年因身體不適而住院，三太陳婉珍安排私家看護鄧詠詩照顧何生，有指三太見她為人細心體貼，故聘請她為私家看護。

傳聞何生對看護鄧詠詩寵愛有加，先後送了不少物業和珠寶給她，傳聞高達1億元。

▲ 曾任賭王私家看護的鄧詠詩於2009年結婚。（東星圖片）

之後鄧詠詩離開何家後，跟前度復合並於2009年註冊結婚，而這段「五太」傳聞亦晝上句號。

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