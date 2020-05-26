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【新冠肺炎】42歲男子違反強制檢疫令　罰款1萬元

社會 17:49 2020/05/26

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一名42歲男子違反強制檢疫令，被罰款1萬元。（資料圖片）

衞生署表示，一名42歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（26日）於沙田裁判法院被判罰款10,000元。
 
該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於3月24日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於沙田裁判法院被判罰款10,000元。

【新冠肺炎】2人違反檢疫令　分別被判囚10日和4周
 
衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。發言人重申，遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。

此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。署方提醒受強制檢疫人士應遵守上述法定要求接受14天的強制檢疫。

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責任編輯：郭詩詩

衞生署

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