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【自助餐優惠】旺角康得思推海鮮自助餐　平日中午$368任食新鮮生蠔及小龍蝦

精明消費 17:51 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

旺角康得思推「味遊海陸世界」自助餐。（圖片來源：康得思酒店）

香港康得思酒店的自助餐餐廳The Place全天候供應環球美饌，一向深受食客歡迎。由6月1日起，「味遊海陸世界」主題自助餐更帶來全新餐單，呈獻多款高級海鮮及扒類美饌！

午餐時段將會有多款優質冰上海鮮，包括新鮮生蠔、藍青口、凍蝦及小龍蝦，亦特設即製壽司、多款即切空運刺身及即叫即製自選沙律吧。

優質冰上海鮮。（圖片來源：康得思酒店）

琳瑯滿目的熱盤美食源源不絕奉上，包括紐西蘭肉眼扒、威士忌烤豬肋骨、炸魚薯條、黑啤燉牛肉伴芝士薯蓉、廣東生滾粥、泰式青胡椒烤魚及泰式冬蔭功湯麵等，極盡豐富。特別推介即製印度烤餅，外脆內軟的烤餅配以多款咖哩或乳酪蘸醬，同樣滋味。

精選印度咖哩配即製印度烤餅。（圖片來源：康得思酒店）

除了上述多款美饌外，於自助晚餐時段，亦有更多高級海鮮及扒類菜式，包括冰鎮翡翠螺、新鮮水蟹粥、即切片皮鴨、燒羊架、美國頂級肉眼扒、風乾巴馬火腿及滋補足料燉湯等，更可隨個人喜好親自製作色彩豐富的特色海鮮刺身飯，惠顧自助晚餐可享芝士焗龍蝦一客。

按個人喜好製作特色海鮮刺身飯。（圖片來源：康得思酒店）

甜點素來是自助餐桌上的一大亮點，由甜點廚師Roy Ma預備多款精緻甜點叫人一試傾心。鍾情抺茶的朋友絕對不可錯過即叫即製的京都抹茶雪糕泡芙，以及多款精彩抺茶甜品如抺茶蕨餅、抺茶撻、抺茶拿破崙、抺茶卷蛋，均用上得獎京都宇治抺茶粉炮製而成。其他精選甜品更包括日本白桃伯爵茶蛋糕、韓國人氣麻糬曲奇、台式古早甜品芋圓仙草等。

豐富抺茶甜品。（圖片來源：康得思酒店）

營業時間及價錢：

自助午餐（每日中午12時至2時30分）

  成人 小童及長者
星期一至五 $368 $288
星期六、日及公眾假期 $438 $338

自助晚餐（每日下午6時30分至9時45分）

  成人 小童及長者
星期一至四 $648 $468
星期五、六及公眾假期前夕 $698 $498
星期日及公眾假期 $658 $478

所有價錢以港幣計算並需另加一服務費。食物或會因應季節變化及供應而改變。

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責任編輯：陳珈希

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