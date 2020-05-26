元旦日滙豐玻璃門遭刑毁　23歲男獲撤阻差辦公罪

▲ 案件今（26日）於東區裁判法院再訊。（資料圖片）

今年元旦日有人發起遊行，當日灣仔滙豐銀行的玻璃門等遭受破壞，3名青年事後被控刑事損壞等3罪，案件今（26日）於東區裁判法院再訊。控方申請修訂控罪，當中涉阻差辦公的23歲無業青年獲撤控，即時無罪釋放，而另案1名16歲男生則被控拒捕，兩案押後至7月待辯方給予法律意見，控方亦擬合拼兩案處理，3人准以保釋候訊。

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涉案被告依次為學生17歲姓高男生、報稱學生的黎柏璣（21歲）及報稱無業的廖俊升（23歲）。控方今修訂高及黎的控罪，並撤銷廖的1項阻礙公職人員罪，廖獲無罪釋放。該案押後至7月6日待辯方給予法律意見，高及黎續准保釋。廖的代表律師申請訟費，並將於同日向法庭作出陳詞。

高及黎現同被控1項刑事損壞，修訂後的控罪指他們於2020年1月1日，在灣仔軒尼詩道滙豐銀行外，無合法辯解而損壞屬於香港上海滙豐銀行有限公司的出入口玻璃門及木圍板。

高另被控1項管有適合作非法用途的工具罪，控罪指他於同日同地管有1把爆破玻璃鎚、1支鉗和1支扳手，意圖作非法用途使用；黎另被控1項抗拒在正當執行職務的警務人員，控罪指他於同日同地抗拒1名警長。廖則原被指於同日同地阻礙警務人員A執行公務。

另外，1名16歲姓梁男生今首次提堂，他被控1項抗拒在正當執行職務的警務人員。控罪指他於同日同地，在該滙豐銀行外抗拒1名警長。案件亦押後至7月6日與上述案件一同處理，兩案或將合併處理。梁暫時毋須答辯，准以1,000元保釋候訊，期間須每周到警署報到等。

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記者：林欣樂