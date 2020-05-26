  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】為基層學生復課作準備　屈臣氏免費派30萬個小童口罩

健康 18:14 2020/05/26

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

為基層學生復課作準備，屈臣氏免費派30萬個小童口罩。

小學復課在即，為了讓基層學生復課後無須憂慮口罩不足問題，屈臣氏已準備好30萬個日本品牌小童口罩，向有需要的小學生及家庭捐出，口罩規格達BFE99%、PFE99%、VFE99%。

屈臣氏與官立小學校長協會、香港資助小學校長會、香港直接資助學校議會及香港特殊學校議會合作，向有需要的學生派發口罩，讓他們復課後安心上學。屈臣氏又感謝集團義工隊一呼百應，只用了一日就分裝好口罩。

據悉，30萬個捐出的口罩，將由校長按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。屈臣氏表示，由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

將派發的小童口罩規格：

  • 日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造
  • 過濾率：BFE99%、VFE99%、PFE99%
  • 尺寸： 90mm X 125mm
  • 口罩不設鼻樑片，以防小童不小心使用以致受傷

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

口罩 健康問題 屈臣氏 正能量

最高瀏覽

【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
今日 13:49
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【賭王離世】何鴻燊逝世享年98歲　回顧賭王傳奇一生
今日 13:49
【賭王離世】何鴻燊逝世享年98歲　回顧賭王傳奇一生