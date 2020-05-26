【口罩供應】為基層學生復課作準備　屈臣氏免費派30萬個小童口罩

▲ 為基層學生復課作準備，屈臣氏免費派30萬個小童口罩。

小學復課在即，為了讓基層學生復課後無須憂慮口罩不足問題，屈臣氏已準備好30萬個日本品牌小童口罩，向有需要的小學生及家庭捐出，口罩規格達BFE99%、PFE99%、VFE99%。

屈臣氏與官立小學校長協會、香港資助小學校長會、香港直接資助學校議會及香港特殊學校議會合作，向有需要的學生派發口罩，讓他們復課後安心上學。屈臣氏又感謝集團義工隊一呼百應，只用了一日就分裝好口罩。

據悉，30萬個捐出的口罩，將由校長按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。屈臣氏表示，由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

將派發的小童口罩規格：

日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造

過濾率：BFE99%、VFE99%、PFE99%

尺寸： 90mm X 125mm

口罩不設鼻樑片，以防小童不小心使用以致受傷

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責任編輯：楊宛茜