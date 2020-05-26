【歎息橋】借自身苦戀經驗演活長情阿南　陸駿光拒戴「愛妻號」光環

▲ 借真實苦戀經驗演活《歎息橋》長情「阿南」，陸駿光結婚五年拒當愛妻號。

《歎息橋》當中每人都有自己的陰暗面，唯獨是陸駿光演的成長版阿南（黎銘南），多年來愛Sammy（周家怡飾）之情不變，連《歎息橋》編劇黃綺琳亦覺得現實中不會有阿南的存在。即使經歷過失婚陰影，相隔廿年後重遇初戀情人，阿南依然一往情深，比起過往以愛之名逼得戀人透不過氣，他選擇以退為進，讓Sammy面對心底最真實的抉擇。

飾演成長版阿南的陸駿光，每次接演角色都會為其寫下人物小傳。他接受TOPick訪問表示，他設計演繹的阿南，有許多劇中也沒表露的一面：「我設定自己在結婚後還是一直想念著中學時期的女友Sammy，她在阿南心目中是女神級別，奈何大家成長後無再見面未能重燃愛火。」

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▲ 陸駿光每次都會為角色寫「小傳」，令人物性格更為立體。（湯炳強攝）

陸駿光自覺有阿南影子

劇集中講到Sammy偶遇阿南太太拖著新歡，因不想初戀男友被蒙在鼓裡，於是重新聯絡起阿南，才得知他早已離婚。

兩條以為不再相關的平行線竟然再次交會：「聽到Sammy講太太的情況，阿南並沒有太大傷感，其實故事中有講到，自從2014年離職警隊後，發現太太喜歡的只是我的宿舍和長俸，阿南亦發現自己並未有很愛太太。年輕時的阿南（黃溢豪飾）會好Chur（壓逼）Sammy（談善言飾青年版），經歷過一次婚姻變得成熟，重遇成長版的Sammy後，亦學會了如何表達愛的同時不會管制對方。」

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▲ 阿南2014年離開警隊後，轉職任私家偵探。（湯炳強攝）

現實中的陸駿光，自覺有阿南的影子：「我演每個角色都會找到跟自己相似的地方，看完劇本後角色是要靠自己去構思的，要用到我曾經目擊、經歷或者內在擁有的特質去演，所以阿南是我自己的一部份。」

陸駿光自爆現實中亦曾遇過像Sammy一樣的女生，曾經很喜歡對方可惜最後也未能相戀：「我在二十多歲時遇到她，她現在已經嫁到美國生了小孩，間中見到她的Facebook更新自然會想起她，曾經我也試過這樣喜歡一個人、回想起以前那種傻，雖然她知這我喜歡她，最後未有發展戀情，但我們還是好朋友。」

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▲ 兩大情敵「對立」20年，終於坐下來打開心窗。（ViuTV劇照）

**下有劇透**

阿南內心裡怕受傷害

《歎息橋》第15集結局中，阿南與Sammy同床的情節，陸駿光於現實中也曾發生過：「劇中我們已經一起生活，但還未正式開始。我把床讓給Sammy睡，有晚半夢半醒上完廁所後，下意識回到床上同睡。」

他指Sammy提出開始戀情，但當時阿南的心裡因為害怕受傷、擔心掉到更深的坑而猶疑：「現實中的我跟那位很喜歡的女生也曾發生過相同情節，我送醉酒的她回家，大家躺在床上各據一方，沒有發生任何事，當下躺在她身邊思考了許多。我將這部份的自己放進了阿南的角色當中。」

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▲ 阿南對Sammy的長情，到底能否換來對方的肯定？（instagram圖片）

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陸駿光被上段感情傷透

陸駿光近年參演的作品，大多都是由他主動試鏡得來，《歎息橋》阿南一角，是由劇組主動邀請：「我無問原因，聽說是看了我在《G殺》和《火速救兵》的演出而決定找我。」

編劇在Facebook說眾多角色中最喜歡阿南，但覺得現實中不會有像阿南般痴情、對愛情單純的人：「但我跟他說有，未必跟阿南一模一樣，但對著所愛的人，就如阿南對著Sammy的模樣。」

在現實中，與太太Sherraina結婚5年的陸駿光，直言面對太太的時候，他就是「阿南」：「我曾被人傷害過，亦有傷害過人，但我對著太太我就是對愛情單純的人。」

在遇到太太之前，陸駿光被上一段感情傷得很深，本來打算往後孤身一人：「但太太出現，她就是在那個對的時候出現的對的人。」

▲ 曾經不再相信愛情的陸駿光，因為遇到太太讓他決定再作嘗試。（instagram圖片）

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陸駿光拒當所謂「愛妻號」

講到近年許多男藝人被冠上「愛妻號」之名，陸駿光聞言思考良久：「覺得我是愛妻，但不希望被冠上任何名稱，好怕被冠上以後，就要履行這個名字所需要背上的責任。我愛錫太太同時亦會跟她吵架，大家亦有互看不順眼的行為，是否有了『愛妻』這個名銜以後，就不能再吵架呢？」

他續指：「可能有日我們在街頭爭拗被觀眾見到，他們心想『愛乜鬼妻丫，睇下佢對老婆幾差』。我不想有任何的名稱，但我好愛她、十分之愛她。」

▲ 面對「愛妻號」這個光環，陸駿光有另一番看法。（湯炳強攝）

《歎息橋》癲覆香港觀眾對港劇的認知，同時亦吸引不少劇評人對其發表感想。有劇評人建議陸駿光應該主角之一陳奐仁對調，由他來飾演阿Ken更有發揮、與林保怡的外觀更加對稱，有感飾演阿南浪費了陸駿光的實力。

陸駿光本人亦有分享該編劇評，他感謝筆者對他演技的認同，但對易角一事則有保留：「看完劇評後，我有想過如果由我去演繹阿Ken應該怎樣做，但我是想不出來的。因為我本應由劇本角度出發，但陳奐仁已把角色影像化，我是從畫面去出發。」

他並稱：「我確實較喜歡阿南，演戲多年都未曾接演過這種單純的愛情戲，似有還無的曖昧是愛情最吸引的部份。而我身上亦沒有阿Ken的元素，若果導演一開始就找我演阿Ken，我會接受這個挑戰，但許多東西要靠我去幻想出來。」

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▲ 留白的確比較美好，但身為觀眾真的很想看「阿南視覺」。（湯炳強攝）

劇集早在內地播畢，陸駿光收到不少觀眾要求開拍續集，以及「阿南視覺」的番外篇，他曾向編導反映：「他們偏向不想有續集，讓觀眾留白到最後感覺最好，就像《秋天的童話》，鍾楚紅與周潤發重遇，但無說明感情的去向，如也拍攝續集就失去了這種美好的故事，所以大家覺得《歎息橋》這樣結束是最好的。」

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記者：陳心怡