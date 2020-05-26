旅發局8,800萬元搶攻會獎旅遊　首為酒店業提供現金資助　6月推網上配對平台

▲ 旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，旅發局將推出多招推動會獎旅遊。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球下，不少會議﹑展覽及活動紛紛取消﹑延期或改以網上形式舉行，令會展獎勵旅遊（MICE）市場亦有所放緩。隨疫情逐步緩和，旅發局今年預算投放8,800萬元，透過增設網上配對平台﹑降低接待會獎旅遊訪港團申請資助的門檻﹑為酒店業提供更多現金資助等7招，逐步推動會展業務需求外，同時加強業界支援，繼而重建香港國際會議展覽之都。

疫情為本港旅遊業帶來前所未有的衝擊，預計在疫情過後，旅遊習慣及考量亦會改變，會獎旅遊同樣會出現新常態。旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，疫下電子操作模式盛行，不少會展活動已結合線上及實體安排，疫後商務旅客會更注重目的地及活動舉辦場地的公共衞生安全，主辦機構落實會展活動時間將會縮短，料會展活動恢復初期，因應衞生考慮及操作限制，規模較小的的會展活動比例將會上升。

▲ 新冠肺炎疫下，會展多個會議﹑展覽及活動紛紛取消。（經濟日報資料圖片）

旅發局數字顯示，2018年有約200萬過夜會獎旅遊旅客訪港，惟受去年受社會事件影響，只有170萬相關旅客來港，按年下跌14%，但他們向來屬高消費客群，人均消費比普通旅客高2成，以去年為例，他們平均留港4日3夜，人均消費約為7,200元。

黃卓雄指出，旅發局已預留8,800萬元，逐步推出多項計劃，支援業界推動會獎旅遊，其中6月中率先舉辦疫後亞洲首個網上會展業務配對會，透過網上平台，讓有意來港舉行會獎活動的公司、團體，直接與本港接待的場地、旅遊景點、酒店接洽，商談合作計劃，

涵蓋250家企業及會獎旅行社，以及70家酒店等業界伙伴，他們可以在網上進行一對一會議洽談生意。

旅發局於2016年推出「小型企業會議、獎勵旅遊及國際會議訪港團體資助計劃」，供接待會獎旅遊訪港的旅行社申請現金資助，至今已有1,300個旅行團受惠，涉及13萬旅客。黃卓雄說，計劃下每團20至400人，如留港2晚，可獲得5,000至4萬元不等的補貼，旅發局擬將團體留港晚數的申請門檻減至1晚，以吸引更多短途市場客源。

▲ 會獎旅遊旅客人均消費比普通旅客高2成。（經濟日報資料圖片）

他續稱，旅發局計劃首度為將酒店業提供現金資助，鼓勵酒店吸引更多小型企業會議及專業來港組織會議，預計在下季可落實；又會推出「商聚香港」活動，聯同酒店業推出會議或會獎活動的套餐，目前已有超過70間酒店參與計劃，

例如商務團體最少10人入住酒店2晚，可以免費享用免費餐飲或服務，航空公司、景點及旅發局亦會提供其他優惠。

黃卓雄透露，各項計劃亦已做好準備工作，旅發局會密切留意客源市場最新情況，保持彈性，當有任何一個客源市場具備訪港條件，便會即時推出及展開宣傳，

留意到泰國﹑南韓及內地等，在疫情的控制上較佳，目前放眼這些市場可先進行有關會獎旅遊的宣傳推廣，期望可進快實行。

▲ 香港是國際會議展覽之都。（經濟日報資料圖片）

他續言，本港在全球的防疫控疫工作上名列前芧，相信會是吸引會獎旅遊旅客來港的一大優勢，保持香港國際會議展覽之都的地位，旅發局將與香港展覽會議業協會於12月共同舉辦國際會議，邀請主要展覽業代表來港參與，了解本港最新基建；又會與本地專業組織、大學及商會合作，邀請他們成為「香港會展業大使」，協助游說海外成員來港舉行會展活動；以及組織業界代表團參與重點會展活動，宣傳香港作為會展樞紐的地位。

被問及全國人大審議「港版國安法」及社會衝突再現，會否影響商務客訪港的信心。黃卓雄指，暫未接到外國企業或機構就此表示不再來港，目前大多查詢本港疫情控制安排及入境措施等，強調旅發局會向會獎旅客密切聯繫，提供實時資訊，減低社會運動對他們的影響。至於郵輪旅遊方面，由於涉及多項衞生問題，他預計今年內亦難以恢復或進行宣傳推廣。

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記者：陳曉瑩