挪亞方舟及馬灣大自然公園周五重開　入場前須量體溫戴口罩

▲ 香港挪亞方舟及馬灣大自然公園將於5月29日重新開放。(資料圖片)

隨着本地疫情緩和，本港休憩設施陸續重開。香港挪亞方舟及馬灣大自然公園宣布，將於本周五(29日)重新開放，並將實施量體溫、戴口罩等措施。

香港挪亞方舟入口處為所有訪客及職員量度體溫，凡超過37.5度之人士將不可進入公園。

所有訪客及職員凡進入香港挪亞方舟範圍後，必須配戴口罩；而於用膳時，請遵循餐廳最新之防疫指示。

場內多個地點均設有消毒搓手液供清潔雙手。

密切監察及適時作出人流管制措施，限制訪客數目，以避免人流聚集。

於各展館、影院、導賞團及展覽廊等地方，人流量將設定為最高可容納人數之一半，而各組別之間亦須保持1.5米社交距離。

在每段場次之間，會定時為場地進行清潔及消毒。

緊密配合最新防疫工作，曾外遊或剛抵港之訪客，請安排於回港或抵港14天以後始到訪公園。



在公園暫停開放期間(2020年1月27日至2020年5月28日)，已預購的入場門券，有效期會由原先入場日起計之6個月內有效。來往挪亞方舟及新世紀廣場之方舟專線，依然暫停服務，直至另行通告。而太陽館將改為舉辦須預先報名參加之特定活動。此外，香港挪亞方舟將推出「馬灣仲夏樂賞遊 買一送一」入場優惠。

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責任編輯：蘇文軒