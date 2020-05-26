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【新冠肺炎】一文看清四類處所重開條件　Party Room東主批解封太遲

社會 19:54 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室本周五重開，惟只限7天。（資料圖片）

本港疫情持續緩和，卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室的四類場所「停業令」將於本周四（28日）屆滿，食衞局今（26日）宣布不再延長「停業令」，相關處所可於本周五重開，惟只限7日，及仍需遵守最新頒布的防疫措施，如卡拉OK顧客須佩戴口罩唱歌，而每房間不得超過8人等；業界批評政府解封太遲，質疑其停業及重開準則不明，另有派對房間受停業令影響，4月底需結業止蝕。

四類處所解封後最新措施如下：

浴室 夜店或夜總會 派對房間 卡拉OK

淋浴設施

  • 隔一個，開一個
  • 每四小時清潔和消毒淋浴間至少一次
  • 對設施（包括儲物櫃）進行定期環境清潔和消毒，每日最少一次
  • 禁止共用個人用品
  • 顧客人數不多於通常座位數目的一半
  • 最多4人同坐一桌
  • 不得進行現場表演或跳舞
  • 在處所工作的人士須一直佩戴口罩
  • 器材、遊戲、傢具及設施在每次預訂時段之前及之後，均須予清潔和消毒
  • 每房間或處所內每個作出有效分隔的空間內不得有超過8人

 

  • 派對房間：每當有一位新玩家參與牌局時，便須將整副牌更換為一副經過清潔的牌，或使用消毒劑
量度體溫、提供消毒潔手液、（除浸浴或淋浴，及飲食外）需佩戴口罩

香港派對場地協會會長林漢然向Topick記者指，酒吧一早可以重開，批評港府對派對場地解封太遲，並質疑政府衡量風險的標準不一，對業界不公，「派對房間一個大廳只限8人，每人活動空間可分隔很遠，餐廳同酒吧風險不見得比派對房間低，酒吧群組有幾十單，但『打邊爐家族』都只有數單」。

林漢然透露，協會自3月起，已多次向政府發出電郵，指業界能自發作出多項防疫措施冀能及早重開，「甚至比現公布（防疫）措施更辣，如不讓顧客在派對房間內進食」，並估計疫情至今約有7成的派對房間要轉手或結業。

於葵芳經營1,400呎Party Room的周先生透露，其Party Room已於4月底結業，因自一月底疫情爆發起已開始失去生意，而港府3月起勒令停業更是進一步打擊業界，「本來2月仲諗住捱到，但政府又宣布要停業」，他又批評港府容業界於周五重開「已經太遲」，因過去數月已損失6位數字，「將過去3年所賺到的全部白廢了」。

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記者：鄧凱文

 

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