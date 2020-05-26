【動森真人版】日本3名男子體驗「終極自我隔離」　 到荒島1個月避疫過原始人生活

▲ 東京3名男子早前忽發奇想到荒島生活一個月，進行一場最徹底的「自我隔離」。

在新冠肺炎疫情下，日本早前宣布全國進入「緊急狀態」，呼籲民眾「外出自肅」（避免外出）。東京3名男子當時忽發奇想，決定進行一場最徹底的「自我隔離」，帶備簡單的行李及一隻活雞，出海前往九州附近的一個荒島生活一個月，情況就如《集合啦！動物森友會》真人版一樣。

其中一名男子Ken本身熱愛露營及潛水，今年4月在疫情下便相約另外兩名好友，前往九州附近一個無人島，遠離城市過着自給自足的生活。登島前他們準備了各種戶外用品，包含釣魚竿、鏟子、鋸子、帳篷、廚具、各種調味料，還有太陽能電池板，以及秘密武器「一隻活雞」，做為夥伴和緊急糧食來源。

3人在島上自行搭建帳篷，肚餓的時候捕捉海中各種魚貝食用。基本三人在島上的生活每天就是捕魚、撿貝殼、生火、料裡、搭帳篷，無聊就在島上想各種原始娛樂，偶爾還要面對手機進水、帳篷倒塌等突發狀況。

直至日本日前終宣布解除「緊急狀態」，3人也在昨日(25日)離開無人島。Ken也表達了不捨的心情，感嘆自己在島上過着最原始的生活，小小事情都可以帶來感動，這是原本在東京無法感受到的。等疫情結束之後，他表示自己還想再回到無人島，甚至帶更多人一起，強調冒險還沒有結束。

Ken過程中又把3人在島上的生活放到網上分享，引起網民熱議。不少網民一直都有為3人打氣，又十分欣賞他們可以堅持下去，更有網民笑言這是《動物森友會》真人版。

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責任編輯:王俊賢