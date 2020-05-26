陶輝清水灣處所涉違規僭建　地政總署發警告信促1個月內糾正

▲ 陶輝居住的碧水新村1號牌照屋。(資料圖片)

警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）涉嫌違規入住清水灣碧水新村1號「牌照屋」，並涉霸佔官地及僭建，地政總署指經近日實地視察後，發現該處所出現天台構築物和地下構築物擴建，違反有關政府土地牌照的規定，已向持牌人發出警告信，要求在1個月內糾正違規事項。

地政總署回覆查詢時表示，碧水新村1號屬政府土地牌照用地，有關政府土地牌照規定，用地可建不高於 5.18米的兩層建築物，每層建築物面積不多於37.2平方米。近日經實地視察後發現，該處所出現天台構築物和地下構築物擴建，違反有關政府土地牌照的規定，已向持牌人發出警告信，要求在一個月內糾正違規事項。另外，署方發現該政府土地牌照用地以外的政府土地未經批准被佔用，於是已根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》第6(1)條，在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用該政府土地。如情況於限期屆滿後未有修正，署方會根據機制採取進一步執管行動。

而陶輝被指用作民宿出租的碧水新村61A號寮屋，署方指該土地亦屬同一個政府土地牌照的另一處許可用地，牌照限該用地作貯物用途。該處所同時亦是登記寮屋，根據有關寮屋登記紀錄，部分容許居住用途，部分容許非居住用途。經實地視察後，署方有理由相信該處所全部用作居住用途，違反土地牌照用途及登記寮屋的部分指明用途，亦出現違反土地牌照和寮屋登記紀錄加建構築物的情況，已向相關人士發出警告信，要求糾正違規事項，會繼續按既定程序跟進及採取執管行動。



另外，署方已聯絡有關政府土地牌照的持牌人，要求澄清有否違反牌照規定將牌照轉讓，如有違規會採取適當的跟進行動。

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責任編輯：蘇文軒