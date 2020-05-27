停課多月揭學界轉型步伐不一　復課多校推「雙軌教學」趕進度

▲ 香港聖公會何明華會督中學通識科麥挺老師在網上通識課聽取學生匯報，師生亦可即時給予評語。（曾耀輝攝）

一場世紀疫症令學校至今停課3個多月，令學界突破對教學模式的想像，加快電子教學發展步伐。

全港中三至中五學生今日復課，為追趕教學進度，不少學校已不約而同計劃於復課後實施「雙軌教學」，每日上半日校園實體課後，下午即安排學生在網上補課，並擬在疫情過後，將補課及拔尖補底班都改到網上進行，與實體教學互補。

有中學擬照辦畢業禮 補辦中六生「Last Day」留最後回憶

新冠肺炎疫情下，為避免學生在學校除口罩用膳引起風險，學校復課後要縮減課時、只上半日課。不少學校只需微調原有上課時間表，其中石硤尾的廠商會中學校長麥耀光表示，每節課時會縮減5分鐘至30分鐘一課，每日維持9節課，即能提早於下午1時半放學。該校會同時套用停課期間的網上教學模式，落實「雙軌教學」，「上午實體上課，下午用Zoom補課」，並在8月3日暑假開始的首兩周安排補課。

停課期間，該校有利用視像會議軟件Zoom直播上課及上載教學短片，但麥耀光表示，網上直播教學遇到不少阻礙，包括要「等齊人」上堂，「缺乏面對面接觸，學生難即時掌握，教師亦難以即時給予回饋。」因此有教師提出在復課後「由頭教過」，但考慮到學生復課後在情緒方面需時適應，為免令師生感到太大壓力，麥耀光容讓教師自由選擇，並提醒不用急於追趕課程，可容後利用暑假及聖誕等長假期補課；該校本學期保留考試，延至7月初舉行，但會濃縮範圍，盡量讓所有學生升班。

▲ 廠商會中學麥耀光校長表示，復課後擬雙軌實行實體及網上教學。（程志遠攝）

位於觀塘的香港聖公會何明華會督中學，亦決定按原有時間表每節課減少15分鐘，變成35分鐘一堂，每日7節實體課完成後，下午1時許放學，下午再加1節「網課」，周六部分科目補課亦改為網上進行；考試將延後約1個月到7月中舉行，並減少考卷數目，考試日數壓縮一半到4日；暑假將延後一周至7月24日開始，並擬安排全校提早到一周、在8月24日開學，以爭取更多上課時間。

金偉明說，學校亦正考慮在疫情結束後延續利用「網課」補足實體教學，原本在周六回校進行的補課、「拔尖補底」班都改到網上進行，節省交通時間。

連月試驗 教學軟件運用純熟

該校助理校長（學校發展）麥挺表示，自上學年起透過關愛基金推行「一人一平板電腦」，目前全校約7成學生已配備硬件，今次疫情停課初期，亦曾舉辦4次教師再培訓工作坊，經過連月試驗，教師運用教學軟件的技巧更純熟，懂得借助「Kahoot！」及「OneNote」等軟件「快而準」地提升學生參與度，確保學生在專心上課，不會「掛機」。

該校校長金偉明坦言，雖然該校的網上直播教學出席率超過9成，只有個別學生身處內地或上網器材有問題而無法上課，「但相信成效跟正常課堂仍有很大差距，（網上教學）很大程度取決於學生的學習態度及自學能力。」

▲ 香港聖公會何明華會督中學金偉明校長（右）表示，學校已為停課進行的網上教學進行檢討，擬在疫情過後繼續借「網課」補足實體教學。（曾耀輝攝）

停課揭學界轉型步伐不一 校方驚覺沒板腦無法上堂

教育局早前表示，已要求學校課程檢討專責小組將疫情下停課對教學的影響納入研究範圍，最快今年第三季交報告。

身兼香港電腦教育學會主席的金偉明認為，疫下停課逾3個月，揭示了本港學界的電子教學發展步伐十分參差，部分學生沒有平板電腦在手，要借父母手機上課。

金偉明解釋，過往學校遲遲未推「一人一機」，是學校未有充足準備、憂平板電腦成「兩面刃」，小學的問題特別嚴重，「教師要懂得如何使用，學生要明白部機是用來學習、不是打機」，但現在發現沒有平板電腦根本無法上堂，「（學校）心態開始轉變，要先取得工具，萬一停課都可以繼續學習。」

麥耀光亦相信，學校今後會深化及廣泛使用科技教育，許多學科、社會知識及技能的課堂，將移至網上平台，估計2、3年內會有不少學校應用電子平台、落實「雙軌教學」，「中小學教育仍要靠師生面對面互動，灌輸價值觀及態度方面則不會被網上平台完全取代。」

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記者：馮琪雅