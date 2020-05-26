【限時劈價】MUJI無印良品會員優惠周第二階段　限定生活用品服飾大減價最低7折再9折

▲ 「MUJI week無印良品週間」將於明日（27日）舉行第二階段活動。

MUJI無印良品自上周五（22日）起一連10日，為MUJI passport會員舉行「MUJI week無印良品週間」，會員可於22日至31日期間以優惠價格選購商品。而將於明日（27日）舉行的第二階段活動，更有多款成人兒童服裝及生活用品供選購，部份價格低至7折。

「MUJI week無印良品週間」第二階段限定優惠商品如下：

精選男/女裝有機棉短袖T裇（原價：HK$85–HK$180）

會員優惠價：2件或以上8折，再9折 (HK$62–HK$130/每件)

精選童裝有機棉短袖Ｔ裇（原價：HK$50–HK$120）

會員優惠價：2件或以上8折，再9折(HK$36–HK$87/每件)

精選男/女/童裝有機棉短褲（原價：HK$100–HK$150）

會員優惠價：2件或以上8折，再9折 (HK$72–HK$108/每件)

男/女裝MUJI WALKER服飾（原價：HK$125–HK$450）

會員優惠價：2件或以上7折，再9折 (HK$76–HK$284/每件)

男/女裝有機棉內衣 (2件裝)（原價：HK$90–HK$125）

會員優惠價：2件或以上8折，再9折 (HK$65–HK$90/每包)

PE儲物（原價：HK$20 – HK$95）

會員優惠價：2件或以上8折，再9折 (HK$15–HK$69/每件)

薄被（原價：HK$250–HK$880）

會員優惠價：7折，再9折 (HK$158–HK$555)

密封儲存盒（原價：HK$38–HK$90）

會員優惠價： 2件或以上8折，再9折 (HK$28–HK$65/每件)

在「MUJI week無印良品週間」活動期間，期間限定會員可專享以下三重優惠：

1. 限定優惠商品及堂食餐飲優惠

於5月22日至26日及5月27日至31日兩個階段分別推出不同限定優惠商品#及Café&Meal MUJI堂食餐飲優惠，精選優惠共逾20項，同時兼享額外9折。

#不適用於Found MUJI

2. 任何購物及堂食餐飲消費額外9折優惠

於無印良品或Café&Meal MUJI堂食消費專享額外9折優惠。

3. 額外100 MUJI積分

於無印良品或Café&Meal MUJI單次消費淨值滿港幣 $2,000或以上，可額外獲贈價值港幣$100 MUJI積分

新會員迎新優惠

MUJI passport新會員於無印良品或Café&Meal MUJI首次出示手機應用程式單次消費淨值滿港幣 $100或以上，可獲贈價值港幣 $20 MUJI積分。

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責任編輯：陳珈希