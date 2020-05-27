有中學擬照辦畢業禮　補辦中六生「Last Day」留最後回憶

▲ 香港聖公會何明華會督中學課室座位已改為單行「面對背」排列，枱與枱之間保持近1米距離。（曾耀輝攝）

為迎接今日首批復課的中三至中五生，有中學擬定半日上課時間表，並實施分批小息及做運動，讓學生保持距離。

有學校更計劃在疫情下，為應屆中六畢業生舉行簡約版畢業禮，並特意補辦因停課而失去的「Last Day」，讓學生在校園留下溫馨美好回憶。

停課多月揭學界轉型步伐不一 復課多校推「雙軌教學」趕進度

廠商會中學校長麥耀光表示，學校為復課安排的物資及環境安排均已準備妥當，包括預備好2萬個口罩，並設有兩部紅外綫探熱儀。該校副校長周修略指，部分課室面積較小，已盡用課室空間，按復課指引單行及「面對背」排列座位，枱與枱保持約60厘米距離，以枱中心點計算，料學生可保持1米距離。

▲ 廠商會中學部分課室空間有限，枱與枱之間保持約60厘米距離，以枱中心點計算，料學生可保持1米距離。（程志遠攝）

分批上體育課 輪流做運動及學理論

該校小食部亦會增加銷售處分流，供進食的餐桌會加裝隔板。體育課方面，該校會安排學生分批做運動，每堂約一半學生可進行持續訓練心肺耐力的個人運動，如跳舞、健身及用划艇機等，餘下一半學生學習運動理論。

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，會安排學生保持距離做太極及其他個人的伸展運動，讓停課已久的學生保持少量運動。為免小息人流密集，該校亦會安排全校學生分開兩批輪流放小息。

▲ 學生返校後需排隊量體溫。（曾耀輝攝）

按復課指引應避免非必要集會，復課後上述兩校均會取消早上的集會，但仍計劃照辦畢業禮，只安排中六生、家長及教師參與，不會如以往般讓全校各級參與，以讓出席者保持距離。金偉明說，曾考慮過取消，但考慮到畢業禮是「一生人一次」，所以照辦，但會一切從簡。

麥耀光亦指，不少中六生說失去「Last Day」感到十分失望，故擬於7月20日舉行畢業禮的同日早上「補辦」，由師弟妹在場歡呼送別中六生及送上禮物，「希望製造一個開心、正式的Last Day」。

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記者：馮琪雅