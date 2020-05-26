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「保就業」計劃接7.2萬僱主申請　佔全港合資格僱主約27%

社會 22:25 2020/05/26

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截至今日下午6時，「保就業」計劃共有7.2萬僱主及6.1萬自僱人士申請。（資料圖片）

政府推出810億元「保就業」計劃，向僱主及自僱人士提供薪金補貼，最快6月底發放款項。政策創新與統籌辦事處指，由昨日首日申請（25日）至今日（26日）下午6時，共收到約72,000名僱主及約61,000名自僱人士的申請，相當於分別26.6%及29%人士申請。而計劃的專用網站（www.ess.gov.hk）運作暢順。
　　 
另外，計劃於今日共收到超過15,000個熱線及電郵查詢，以及約600人前往3間服務中心查詢。。

創新辦提醒，市民如有查詢，可電郵至enquiry@employmentsupport.hk或致電「保就業」計劃熱線1836 122，服務時間為星期一至日上午9時至下午6時。

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責任編輯：徐紹軒

　　

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