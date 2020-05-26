中大醫院取得入伙紙　明年1月投入服務

▲ 中大醫院在5月26日取得入伙紙，預計明年1月投入服務。

「5月26日，我們取得入伙紙，新醫院的建築工程基本完成。」中大醫院行政總裁馮康在網誌寫下這重要里程碑，新醫院打樁工程由2017年1月21日開始，到取得入伙紙，歷時3年5個月，共1220天。他透露建築工程完成下，開院的日子也可落實，「計劃明年一月，醫院開始投入服務。」下一步將有7大重點工作，包括為落實醫院服務定價收費，制訂全新的策略和設計。

馮康表示，中大醫院工程進行期間，經歷過一場火災、一次社會動亂，還有新型冠狀病毒全球大流行，導致進度稍有延誤，但總算順利達至工程最後和最重要的里程碑，醫院在今日(26日)取得入伙紙了，之後還有 7 大重點的工作要做：

（1）完成收樓程序，並儘快修補工程缺失 (defects) 和完成合約後補工程項目 (post-contract works)；

（2）裝置電腦掃描、磁力共振、直線加速器等大型醫療設備；

（3）籌備取得衛生署醫院營運及其他有關的執照；

（4）完成醫院及相連資訊系統的設計、安裝和測試；

（5）招聘開院所需的醫護及其他人員及建立醫生網路；

（6）確定定價收費及相關保險產品的設計和推廣；及

（7）測試病人流程和所有運作系統。

馮康稱，7大重點工作中，以第4和6項的挑戰最大。

我們以智慧醫院為定位的醫院資訊系統，除了核心醫院臨床運作系統外，還大大小小連結近80個其他資訊系統。工程的複雜性和難度，比起建築一座600床10萬平米建築面積的醫院大樓還要大。設計和建立資訊系統的難處，是即使到了最後的測試和應用階段，還有機會出現系統相沖、對接不上、軟件錯誤 (bugs) 的情況。此外，更要確保私隱和保安系統沒有漏洞。所以，沒到最後運作，我還是戰戰兢兢。

至於第 6 項，

我們為此制訂了全新的策略和設計，稍後會在 Facebook 以【定價收費】系列詳談。

責任編輯 李志強