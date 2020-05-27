曾錦強：訂閱是出路嗎？

有報紙記者問我，訂閱制會否是紙媒的出路？老實說我並不知道，我經營廣告集團，不是經營媒體公司，不敢班門弄斧。而且壹傳媒轉了訂閱制後，成績如何還不太清楚，相信不久的業績公布便可以看到端倪。

我不知訂閱制是否出路，但肯定媒體單靠廣告，這條路會愈來愈難行。

數碼媒體的廣告收入幾乎被Google和Facebook等平台壟斷，他們不用生產內容，節省大量資源投入技術改良和大數據；他們有全球的網絡和規模，本地媒體好難跟他們競爭，只能依附着他們生存，吃他們吃剩的冷飯菜汁，即使能夠維生也會餓到皮黃骨瘦。

訂閱制在外國起碼有成功的例子，美國的《紐約時報》和英國的《衞報》，都能通過訂閱制扭虧為盈，可以投入更多資源改善內容，形成良性循環。

但香港市場小，競爭大，而且讀者似乎都慣於接收免費資訊，未必接受付費的模式。

資訊有高度的轉移性，當曝光後便不屬於自己。訂閱制要成功，資訊要有其獨特性、重要性和時間性，Bloomberg能夠賺大錢，主要是他們提供獨特的財經資訊和分析，能夠幫客戶賺錢，對客戶而言是重要的資訊，而且可能只要快其他供應商幾秒鐘，已經是很大的優勢，這些優勢讓全球金融機構都成為他們的訂閱客戶。

原文刊於《晴報》

