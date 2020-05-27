【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】

▲ 《降魔的2.0》啤啤以嫁到遠方比喻自己先到目的地。

劉佩玥（Moon）在劇集《降魔的2.0》飾演「啤啤」貝貝娜重情重義，深受觀眾喜愛。昨晚（5月26日）《降魔的2.0》劇情講述啤啤和爸爸（陳嘉輝飾）、媽媽（溫裕紅飾）的誤會終於解開，而《降魔的2.0》啤啤亦鼓起勇氣，在前往「目的地」前和父母作最後道別。

劉佩玥早前接受TOPick訪問時表示，啤啤留在人世放不下的除了小馬外，還有父母：「第一輯沒提及的啤啤父母，所以今次會交代更多啤啤父母對她離開的看法。」

劉佩玥演的啤啤在第一輯《降魔的》不幸被展明（黃子恆飾）害死，屍體為發現在小馬（馬國明飾）的後車廂，令貝太一直對女兒的死耿耿於懷，遷怒於小馬。

另一邊廂，化作靈魂的啤啤發現父親在自己死後生活如常，以為自己在父親眼中微不足道而拒絕現身。後來才發現父母難以接受啤啤的離去，所以夫妻二人欺騙自己女兒仍在身。

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▲ 貝媽媽表示，無論啤啤去哪裡，都是他們的乖女。（《降魔的2.0》截圖）

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最後道別鼓勵父母做自己

在小季、芷若（黃智雯飾）和風獅爺（C君飾）的幫忙下貝家眾人解開心結，啤啤藉著父母酒醉的時間，以報夢的方式完全父母一直以來的心願。

在夢中，啤啤如了父母的心願嫁入豪門，丈夫是汶萊王子（麥凱程飾），而啤啤在台上向父母的最後告白非常感人：「從小到大你們都很忙，沒什麼時間陪我，但我知道的，你們努力工作增加收入，是為了讓我衣食無憂，一世幸福快樂。」

▲ 一直以來，貝爸爸只想啤啤幸福。（《降魔的2.0》截圖）

啤啤向父母道歉

啤啤亦向父母道歉，求他們原諒自己的任性：「是我太自私，整天只為自己設想，想自己的夢想、朋友，所以我一次又一次自作主張，一次又一次令你們失望，我今天終於明白你們的意思，但一切已經太遲，是我辜負了你們，對不起！」

最後啤啤以嫁到遠方比喻自己的離去：「從小到大，你們都把我當成公主，非常疼愛我，今天我長大了，我要嫁人，要嫁去很遠很遠的地方，在世界的另一端，雖然我不知道未來會怎樣，但我答應你們我一定會幸福。」

▲ 啤啤一家三口最後回憶。（《降魔的2.0》截圖）

一家三口在台上相擁，珍惜最後時光，啤啤不忘囑咐父母，相約在那邊見：「爸爸、媽媽，你們已經擔心我大半輩子，你們要放下我，再過屬於你們的生活，總有一天我們會在目的地見。」

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