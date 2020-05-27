【產後坐月】新手媽產後想住月子中心　小家男友拒全額買單：又不是沒地方住

▲ 男友要求女友分擔住月子中心的費用。

不少台灣媽媽產後都會入住月子中心，然而有人卻認為，月子中心都是女方在享受，男方沒有受益，因此不應由男方全額買單，甚至要求AA制。話題引起熱論，初為人父的台灣作家小生則認為，男方不但要付款，更要付得「感恩惜福」。他指出，孕婦產後要面對傷口、惡露等問題，而且若不住月子中心，為人父的更需兼起照顧責任。

近日台灣有男網民在網上論壇發文，問到女友生子後想住月子中心，但他剛換工作，建議女友回娘家住，但女友覺得住月子中心比較安全，於是男網民就提出「AA制」，

難道以後所有支出男方該全包嗎？你的錢是錢，我的錢就不是錢？

新手爸：付錢付得感恩惜福

有關話題引起熱論，大多都對於男網民提出AA制感到不滿。有人質疑，為何生小孩坐月子一定要雙方父母照顧，若男方不願女友住月子中心，就應自己當陪月煮3餐，在女友休息時照顧孩子。另有爸爸網民表示，「我是爸爸，月中錢還AA，是哪裡有問題？」、「連月子的錢都想省真的是沒錢就不要生」。

台灣知名作家小生亦加入討論，剛榮升新爸手的他表示，「一件事情的價值，絕對不在於它的價格而已」。他和妻子也是婚前懷孕，極度傳統的外父認為，女兒專心養胎較重要，因此想等孩子出生再商討結婚細節，

月子中心這條錢，我壓根沒想過讓老婆出。不僅如此，我還付的感恩惜福、付的知恩圖報、付的歡天喜地、義不容辭。

小生認為，從打算把孩子生下來開始，就是要一起過關斬將的隊友。任何一個人裝備的提升，對於對方絕對都是有幫助的。

他又指，孕婦剛生產完身體大受影響，如果是自然產，生完最少住院四天下不了床，傷口裂到肛門、惡露不停地流，剖腹產的傷害就更大。這時男方需負起責任照顧孩子，如果沒住月子中心，怎學到換尿片、新生兒每餐奶量、掃風、幫助妻子泌乳等知識。

就算請個24小時陪月，寶寶在你隔壁房哭，你不會被吵醒？隔天上班不會受影響？以上這些崩潰的狀況，月子中心通通可以幫你避免。

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責任編輯：王明芳