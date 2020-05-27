【Executive Mommy】賭王何鴻燊從不要聽到NO字　我老闆聽到NO也觸動全身神經

▲ 賭王何鴻燊從不要聽到NO字。

賭王何鴻燊病逝，享年98歲。消息轟動中港澳，各大平台都熱烈討論賭王何鴻燊生前的一點一滴，其中一段電視台的賭王訪問中，他的一句名言最令Executive Mommy留下深刻印象，更令我想起自己的「老闆」。

何鴻燊接受ATV的專訪道出一句管理格言：

我一生人唔聽個NO字，一定要搞到YES為止。

出身於香港顯赫的何東家族，何鴻燊是何東的侄孫，出身顯赫，人生理應一帆風順，但奈何在何鴻燊十多歲時爸爸炒股失敗破產，逃亡至越南。何鴻燊一夜之間變成窮小子，第一次遇上命運向他說「NO」，他試過沒錢坐巴士要走路上學，讀書也只能靠獎學金，牙齒蛀了也沒錢看醫生。

但他沒有向命運低頭，聽從媽媽的教導一直發奮，1941年帶了10港元離港往澳門，加入澳門聯昌貿易公司工作，由於工作得到賞識而得到100萬分紅，助他創建自己的事業。在澳門創立娛樂事業時又遇到勢力人士阻撓，他依然拒絕低頭，堅持向前行。

我也有個從不聽NO字的老闆

字典裡從來沒有個「不」字，管理模式裡從不接受員工下屬拒絕SAY NO，世上沒有解決不了的難題，大概正正是何鴻燊的成功之道。世上可能只有一個賭王，但有賭王思維的老闆應該多如恆河沙數。

Executive Mommy也有一個不愛聽到NO字的老闆，他開出一個離地的目標，假如你回應一句「有難度...」就會觸動他全身每一條神經，隨之而來就是連珠炮發的批評，你做不到，代表你無能力、水平低，他不會留下讓你解釋的空間，只會叫你行出房門，然後找個Say Yes 的人來開會，總之別要浪費他的寶貴時間。

香港地有好多老闆都會講同一句說話，「我唔要聽到唔得」、「我唔想聽到個NO字」，隨之而來就「總之你解決佢」或者是「我只係睇成果」，但很多老闆未必明白，員工SAY NO未必是退縮卸膊不願做，可惜心急的老闆往往只聽到一個「NO」字，然後血壓便會飆升，大發雷霆，然後找來一個YES MAN ，只會事事唯唯諾諾。

文章獲Executive Mommy授權轉載。

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Executive Mommy 在中環返工，每日就像新界的一頭牛，做到氣咳，每日要游走上司與下屬之間，做夾心層。主張快樂學習，女兒就讀國際學校，放假最愛享受家庭樂。

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