「樂施音樂馬拉松」移師網上籌款助弱勢抗疫　最高籌款獎得主可獲星級音樂大師指導

▲ 大會特設多個獎項，以作鼓勵及表揚參加者積極籌款及分享影片。(樂施會提供)

樂施會今年把有30年歷史的「樂施音樂馬拉松」首次以網上形式舉辦，歡迎所有人士參與，大家由即日報名及遞交影片(可按此報名)，而大會同步會把表演影片上載至Youtube，並開啟一個樂施會活動眾籌網頁，至6月15日中午12時讓參加者呼籲朋友讚好及捐款，方便參加者向親友分享影片連結及眾籌。

▲ 表演形式可以是個人或小組。(受訪者提供)

▲ 6月15日前把表演影片上載至Youtube，開啟樂施會活動眾籌網頁。(受訪者提供)

據樂施會表示，「樂施音樂馬拉松」一直在商場舉辦，期望透過悠揚的樂曲發放正能量，今年同時為受疫情影響的弱勢社群及基層市民籌款，令參加者打破地域界限，而根據過往經驗，小學生參與最高；樂器方面，不受限制，參加者可演奏不同類型的中、西樂器，亦可作歌唱表演。表演形式可以是個人或小組，但建議不多於四人。

▲ 著名色士風演奏家孫穎麟擔任大師班導師。(受訪者提供)

每位籌款達港幣200元或以上的參加者，均可獲得電子版參加證書乙張及精美斜揹袋乙個。 大會今屆設立4個特別獎項，包括「2.0 星級大獎」、「2.0 傑出籌款獎」、「2.0 最受歡迎大獎」、「2.0人氣獎」，最高籌款獎「2.0 星級大獎」(每位必須籌款超過港幣2,000元) 得主會獲頒獎盃、證書，及有機會獲星級音樂大師親自指導，今年主持大師班的導師，包括樂施音樂大使兼著名鋼琴家羅乃新、香港管弦樂團第一副首席梁建楓，以及著名色士風演奏家孫穎麟3位。

獎項公佈：6月29日

記者：胡麗珊