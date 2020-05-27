【一代賭王】何鴻燊搭路入TVB開展星途　黎芷珊難忘姑丈恩情：他好照顧我一家

▲ 黎芷珊跟賭王是親戚關係。

賭王何鴻燊昨日（5月27日）離世，賭王傳奇一生勾起不少前塵往事，何鴻燊家族甚大，由政界、商界至演藝界名人不少都跟賭王有淵源，其中藝人黎芷珊跟賭王便屬近親，芷珊父親黎志忠是賭王元配黎婉華的胞弟，即何鴻燊乃芷珊的姑丈，對賭王離世，芷珊便甚感不捨。

黎芷珊出生自澳門世家，原名是Maria Luisa Leitao，曾祖父黎登是澳門當時唯一的公證師，至於父親黎志忠，則是賭王元配黎婉華的胞弟。

▲ 何氏家族昨日在養和醫院交代何鴻燊過身一事。（陳靜儀攝）

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不過芷珊一家很早就搬到香港，後來父母離異，芷珊跟弟弟黎烈跟隨父親生活，爸爸在何鴻燊在信德船務工作，她中學就讀銅鑼灣名校聖保祿學校小學部和聖保祿學校，當時跟姑丈何鴻燊女兒即其表妹何超蕸為小學兼中學同學。

對姑丈何鴻燊昨日離世，芷珊向傳媒表示表示甚難過，雖有心理準備，依然非常不捨得。

▲ 黎芷珊念及賭王對其家人很好。（黃建輝攝）

芷珊亦希望藉此感謝對方：「多年來他一直很照顧我們家人，尤其是我18歲時爸爸離世後，他亦很照顧我媽咪及家人，當年弟弟（黎烈）結婚時，他亦很有心專程過來恭喜弟弟，真的好難得。」

芷珊曾在訪問中談過，何鴻燊很照顧她跟弟弟的生活，除出錢供弟弟讀書，芷珊加入無綫亦是何鴻燊搭路幫助，令她開始當兒童節目主持，全為想讓芷珊有穩定生活。

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▲ 何鴻燊跟政界、商界以至演藝界都甚多淵源。（東星圖片）

芷珊習慣稱賭王為「Uncle Stanley」，以前父親會帶她跟弟弟出席何家的聚會，不過黎父過身後便少了見面。但過年有時間也會向姑丈拜年。

在她回憶中，「Uncle Stanley」沒有架子，為人親切、風趣及幽默，永遠不會被人感到難相處，在對方身上學到待人處世。

芷珊本身則跟賭王二房的女兒較熟，其中因跟表姐超蕸由小學至中學是同班同學，故至今常有見面，另外，芷珊跟何超瓊及何超鳳亦甚熟絡。

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