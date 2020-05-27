【卵巢早衰】19歲女生失戀厭食暴瘦停經半年　醫生：卵巢早衰注定不孕【附卵巢衰竭症狀】

▲ 一名19歲女生因為失戀厭食，暴瘦並停經半年，醫生指卵巢早衰注定不孕。

經期不正常可導致不孕！台灣一名19歲的大學二年級女學生因為失戀暴瘦，體重跌至32公斤，月經半年沒來，求醫後證實卵巢提早衰竭，醫生指注定不孕。

台灣急診科醫生田知學近日在台灣電視節目《醫師好辣》分享病例，指該名19歲女生一年多前與男友分手，她當時發現男友愛上一名男性朋友，傷心過度導致厭食。田知學醫生表示，女生當日坐著輪椅，由父母推入急症室。身高165cm的她體重跌至32公斤，猶如「骷髏頭」。經檢查後，發現她嚴重營養不足，出現貧血、腎功能衰退問題，血是酸的，電解質也不平衡。

當時女生稱肚子不舒服，醫生發現她臉色蒼白，臉上鬍子較多，並有不少手毛，檢查腹部時更發現如「男生的陰毛長到肚臍」，皮膚狀況也猶如男性。女生表示，已有半年沒來月經。田知學醫生指出，該女生因為卵巢衰竭，以致身體情況像個男生，19歲就注定不孕，並面臨骨質疏鬆問題。

月經間隔較長是卵巢早衰症狀

註冊中醫師何慧潔接受TOPick訪問時指出，卵巢早衰的定義是40歳前卵巢停止排卵及停經。

卵巢早衰症狀包括：

月經不規則及間隔較長而至，甚至閉經。

不孕。部分患者因不孕就診而發現卵巢早衰。

潮熱、盜汗、陰道乾燥，情緒波動，易怒或抑鬱，性慾下降

精神不集中或集中力下降。

卵巢早衰帶來的影響:

不孕。由於卵巢早衰， 卵巢排卵不規則或不排卵，卵子質素低下，都會形成不孕。

骨質疏鬆。

抑鬱或焦慮症。

增加心臟病風險。

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責任編輯：黃泳欣