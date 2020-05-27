【飛虎之雷霆極戰】第9集劇情預告　永飛與日本毒梟交易臥底身份敗露

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第8集講到永飛被注射新型毒品「藍夢」，受盡折磨，要求上司儘快安排複職，可惜未能得償所願。

第9集（28/5）

浩然在A Team成員的開導下，決意克服「畏槍心結」。

家成再遇敏儀，在布朗推波助瀾的安排下，兩顆寂寞的心開始靠近。

一次聚會，文龍無意中發現亡父與志強的舊合照，重遇故人之後，志強心中感慨萬千，文龍對「情義」有所啟發，與此同時，逸敏與嘉楠同時發現對方對文龍存有好感。

重案組關Sir借助保安局之力約見處長，企圖得到飛虎隊支援，在交易之日以永飛作賭注，誓要找出背後的幕後老闆。

永飛以虛擬貨幣與日本毒梟進行毒品交易，彼此互不信任，互相試探，然而，重案組突然出現，進行大規模圍捕行動。

永飛身份暴露，伺機逃走，慘被瑩割下條碼紋身，國棟及時營救，永飛卻已逃去無蹤，只留下一片紋身人皮。

鑒證期間，嘉楠目睹人皮，終於得悉永飛的臥底身份，難掩心難過之情。

《飛虎之雷霆極戰》第8集劇情 上一頁