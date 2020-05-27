【新冠肺炎】許樹昌：若直至6月4日沒有新增本地感染個案　可取消限聚令

▲ 許樹昌表示，若直到6月4日都沒有本地新增個案，認為疫情受控，限聚令可以取消。

本港截至昨日（26日）連續12日沒有本地感染，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若直到6月4日都沒有本地新增個案，認為疫情受控，限聚令可以取消。但仍呼籲市民在人多擠迫地方或乘搭公共交通工具時，要配戴口罩和注意手部清潔。

香港機場將於6月1日適度恢復乘客轉機服務，許樹昌今早（27日）在一個電台節目表示，不少國家採取措施，若旅客發燒便不能上機，亦要申報有沒有呼吸道感染病徵，認為可以恢復轉機服務。

他又說，目前可以恢復航班服務的地區都是較安全的地方，但唯一要留意是有否旅客仍在潛伏期或未有病徵而帶病毒，但相信他們只要全程口罩，亦有溫度監測及填寫健康申報表，可以監察到這些人士。

對於是否可放寬口岸措施，許樹昌指，相信港府正與內地商討，前提是本港與當地都沒有本地個案。至於外地，他認為要「點對點」考慮，視乎每個地點的疫情有沒有受控，旅遊短時間內不太可能，暫時澳門、台灣等地可能較為安全；而歐美、南美地區仍未安全。

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責任編輯：陳子謙