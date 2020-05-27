【食不安心】梅頭豬肉切件有大片黃色不明異物　食安中心揭開豬肉藏不明物原因

▲ 有網民近日把豬肉切塊時，發覺肉扒上出現一大片黃色不明物體。

豬肉是家常菜，如果切開時驚現不明異物，不得不叫人膽顫心驚。有台灣網民近日在Facebook發問，指自己把豬肉切塊時，發覺肉扒上出現一大片黃色不明物體，引起網上議論紛紛。本港食安中心亦曾就豬肉出現灰白色異物作出解答，並向市民提出處理方法。

有台灣網民最近在Facebook群組「爆系知識家」發帖，把豬梅花肉（梅頭肉）切片時，發現肉扒表面上附有一片點狀黃色不明物體，由於不知道異物是甚麼，於是詢問其他網民。

有網民留言指，這是「脂肪瘤」；亦有人稱「是施打疫苗時殘留在腺體上的沉澱物」；有家中從業銷售豬肉的網民表示，這是「肉瘤」，通常在梅花肉中最常見，只要切掉處理乾淨就好，可以食用。

烹調溫度最少需攝氏75度

食物安全中心過往曾在Facebook表示，豬肉內藏白色液體有多種原因，例如膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體，但確切成因仍需組織病理學進一步檢查。

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而為審慎起見，食安中心建議市民切去受影響部位，不要食用。對於豬肉的處理方式，食安中心提醒，烹調時溫度最少需達攝氏75度，必須徹底煮熟方可食用。

食安中心又補充，本港有既定機制確保豬肉安全，進入屠房的豬隻都要進行宰前檢驗，而宰後豬隻的屠體和内臟亦需經檢驗，合格才可供人食用。至於外地輸入的冷凍或冰鮮豬肉，一定要附有衞生證明才會獲批進口，進入本港後亦需要經過檢驗。

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責任編輯：羅嘉欣