【生仔考牌】天津政協建議開辦「家長學校」　獲「合格父母證」子女方可讀小學

▲ 天津政協建議開辦家長學校，家長也要考牌。

「生仔要考牌」也許會成真，近日中國2020年全國兩會召開，天津代表在會上建議，在社區舉辦家長課堂，建立「家長教育指導工作室」，針對準備入小學的家長開長相關課程教育，頒發「合格父母」上崗證隨學生檔案入學。

全國政協委員、南開區政協副主席許洪玲建議，編製家庭教育指導性文件，將家庭教育工作經費列入財政預算，不斷加大對家庭教育指導工作的投入保障力度。建立完善中小學、幼兒園家庭教育指導工作經費保障機制。

建立家長學校

此外，她建議在校內建設「家長學校」，以定期講座、案例分析、現場模擬等形式授課，探索「家長教育」之路的建設，特別針對有問題傾向的學生家長，建立一對一的授課方案，針對性地解決實際問題。

至於針對「準父母」的教育，她指出應建立「備育學院」，培訓內容可以結合「備育」特殊階段，增加孕期、產後抑鬱和焦慮症的預防和康復，媽媽身心健康、嬰幼兒保健知識、預防接種疫苗常識和嬰幼兒心理學等。

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責任編輯：王明芳