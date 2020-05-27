中三至中五復課首日　有學生指網上學習易分心憂進度落後

▲ 中三至中五生今日（27日）復課。（陳靜儀攝）

中三至中五生今日（27日）復課，莘莘學子今早重返闊別4個月的校園，有學生形容停課期間在家生活苦悶，網上直播課堂亦難專心，對於復課感到既興奮又緊張，憂心難追上學習進度，另有個別學生擬響應罷課行動，今早在學校操場舉起標語。

位於深水埗的廠商會中學，今早7時許陸續有學生回到學校，學生到達校門要先量體溫及洗手，有學校職員及義務學生為同學量體溫。

為免人群聚集，該校早會改為留在課室廣播，校方今早特別提醒學生注意防疫及分流措施，並向每名學生派發消毒酒精及口罩套等物資，另因應學校停用水機，每人獲派1支樽裝水。

▲ 就讀中五的林同學對於復課感到既興奮又緊張。（陳靜儀攝）

就讀中五的林同學本身是學校的健康學會，被老師委派擔任「健康活動工作人員」，替抵達學校的同學量體溫，形容復課心情：

興奮帶有小小緊張，興奮係可以見返同學，緊張係唔知可唔可以追返成績。

林同學又說，回校最想做的是與同學聊天，「傾吓假期發生咗啲咩；平日留喺屋企做吓功課、煲吓劇、打吓機，咁就一日。」林同學直言，假期上「網課」較易分心，「聽吓聽吓會不自覺拎起手機睇」。

▲ 就讀中三的陳同學指，在停課期間的網上教學師生之間欠缺互動，對於今日復課感開心。（陳靜儀攝）

就讀中三的陳同學指，在停課期間的網上教學師生之間欠缺互動，對於今日復課感開心，

一直期待咗好耐，想同同學、老師傾計，傾吓學習上嘅嘢。

同樣就讀中三的區同學表示，剛回到學校感到有些陌生，面對即將要選擇高中選修科，本身不打算修讀歷史科的區同學表示，不會受到今屆文憑試歷史科試題風波影響，會根據其興趣和專長選擇。

廠商會中學校長麥耀光表示，對於今日復課感興奮，指過去停課期間很數名副校長幾乎每日都有回校，只是間中見到零星學生回校取平板電腦和數據卡，「學校好似鬼城靜英英，好無癮。」

不過，由於復課後參考以前的夏令時間表，只上半日課，每節課堂減5分鐘，下午1時半放學，麥耀光指過往上課不時約學生共進午膳，對於本學期再也沒有「校長飯局」感遺憾。

▲ 中三至中五生今日（27日）復課，師生進入校園範圍都需要量度體溫。（陳靜儀攝）

防疫物資及措施方面，麥耀光指，學校現設有2部紅外線體溫監測器，有2萬個口罩備用，以及護目鏡及保護衣等防疫物資，並獲辦學團體贈送1,000支酒精搓手液，另已在教員室加裝可過濾細菌的空氣清新機。

教學方面，副校長周修略表示，教師反映在停課期間進行的網上教學，欠缺互動，高中年級的效果不俗，大部分都追到進度，初中效果「爭小小」，但預計延遲暑假後便能趕上進度。麥耀光指，學校有因應停課而延至7月31日放暑假，本學期末會進行「濃縮版」考試，另會在暑假為高中學生安排補課。

校方指，今日復課的中三至中五生之中，分別有3名中三生及1名中五生因為仍身在內地或正接受家居隔離而缺席，會按以往做法向他們提供學習支援，並透過網上平台派發功課。

另外，今早有2名學生在學校操場靜坐，計劃響應反對「國歌法」及「港版國安法」的罷課行動，其中之一的中四生盧同學一度舉起黑色標語橫額。

盧同學，說自己本身不是該校組織罷課的同學，但擔心上述兩條法例實施後，會失去遊行的自由，故擬參與罷課行動。他直言與父母政見不同，而為免家人擔心其安全，故不會參與網上號召到金鐘的行動。

麥耀光表示，今早暫時知悉有1名學生計劃罷課，校方會教導學生不要將政治帶入校園，並呼籲他們爭取時間學習，而學生參與罷課須遞交家長信，校方其後會向其家長了解其子女情況，若學生堅持罷課，學校會安排禮堂讓學生使用。

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記者：馮琪雅