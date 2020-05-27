【買地投資】美女廚神麥潔兒墨爾本實現地主夢　Kit Mak：當地買地建屋性價比吸引

▲ 美女廚神麥潔兒籌備了半年，終於興奮地宣佈已在墨爾本買地準備建屋。

曾擔任《美女廚房》及多個烹飪比賽節目的評判、有美女廚神之稱的麥潔兒（Kit Mak），昨日（26日）在Facebook興奮地宣佈，已於墨爾本買地準備建屋，正式成為「地主」！

▲ 因獲邀任《美女廚房》嘉賓評判而廣為大眾熟悉。（YouTube截圖）

Kit Mak因獲邀為TVB飲食節目《美女廚房》擔任嘉賓評判，而逐漸為大眾熟悉，及後出版多本食譜及擔任美食團導遊。

▲ 成立自家品牌「麥籽」，以兼備美味及健康的手工製食物作主打。（相片：FB@Kit Mak 麥潔兒 - Kit 巡Kitchen）

近年她除了護膚有道，愈大愈靚，更投資有道，成立了自家品牌「麥籽」，以兼備美味及健康的手工製食物作主打，得到大眾熱烈的回響。

而最近半年，她開始去黑爾本去得很密，神秘地說自己有另一個人生大計。原來已經密鑼緊鼓在墨爾本的近郊格林韋爾（Greenvale）買地建屋作投資用途，實現自己的地主夢。

▲ 與丈夫在情人節放閃。（相片：FB@Kit Mak 麥潔兒 - Kit 巡Kitchen）

她指：「大個女的決定就是這個投資項目，我選擇在墨爾本實現我的地主夢，選擇了一幅我好喜歡的地皮，比起香港，性價比吸引好多。平整好塊地後，就會起屋了。」

▲ 她最近半年在墨爾本密鑼緊鼓籌備買地起屋。（相片：FB@Kit Mak 麥潔兒 - Kit 巡Kitchen）

另外她又說自己是一個好小心謹慎的投資者：「我早半年開始去墨爾本去得很密，蒐集了很多資料，比較了很多不同地方的價錢（價錢要吸引）、地段的升值潛力、交通及設施等，找到一個適合自己的才會扑鎚。」

網友紛紛留言表示羨慕：「地係（喺）澳洲好值錢呀，難得你仲買到地」，而Kit Mak教路：「識得搵仲有d抵買既地架」

▲ 她似乎未有移民打算。（相片：FB@Kit Mak 麥潔兒 - Kit 巡Kitchen）

不過，有網友問她會否移民，她則指這是一個投資項目，似乎未有打算：「我會留下好好繼續照顧我的品牌麥籽by Kit Mak喔！我仍然會堅守我的使命，無論是陰晴圓缺，會為大家的飲食和健康繼續努力。新產品很快會面世啦。」