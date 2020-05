【一步一生】鄭秀文上治療課學為老犬按摩　陪伴15年愛狗見証Sammi安仔愛情

▲ 鄭秀文對許志安愛犬不離不棄。

愛心爆棚的鄭秀文(Sammi)一向十分愛錫老公許志安的德國牧羊犬Lucky,陪伴二人度過多個年頭的Lucky,現年已15歲,Lucky病痛多且容易受傷,Sammi為此特意上治療課學習為愛犬Lucky按摩拉筋。

▲ 鄭秀文很愛錫Lucky。(鄭秀文IG圖片)

鄭秀文亦不時於社交平台貼出與Lucky的合照,且一直努力照顧牠,可見人狗情深。

▲ 鄭秀文上治療課學習照顧Lucky。(鄭秀文IG圖片)

Sammi又分享上寵物治療課時的情況,並寫道:

從來也不知道可以為動物拉筋、按摩和敷熱水袋以舒緩牠的筋肌。而且拉鬆筋後還可以做些肌肉鍛鍊以改善走路的能力。 前陣子我們見了治療師,知道如何幫Lucky, 過去十多天我們照足治療師吩咐,每天早午晚為lucky 拉筋敷熱水袋和按摩筋肌,Lucky走路確有一點兒改善。腿沒那麼乏力地拖行) 看見Lucky如此年老但生命力強,每天早午晚我們為她拉硬硬的腿筋和提腿,牠也許會痛的,但牠都非常乖巧,彷彿知道我們做這些都是為牠好,牠乖乖的默默忍耐著過程。 在Lucky身上,我看到了動人的生命力。 曾經很擔心15歲的Lucky會受不了,但原來我低估了牠的堅韌。

▲ 鄭秀文學習為Lucky按摩。(鄭秀文IG圖片)

Sammi較早前曾亦為老犬而感慨,指:「基本上,現在家中不能一刻沒有人,因為Lucky非常容易撞倒或跌下,頭部有時一下子撞在地上或coffee table,有時又會沒精打采。有一次我只入了房一會兒,就聽到牠嗚嗚哀叫,我走出廳,一看,原來牠想轉身,但控制不了姿勢,頭部完全「卡」(吊)了在櫃上動彈不得。」

為照顧老犬,Sammi表示開始上課,她分享:「治療師教導我們如何通過為牠拉筋按摩和日後一步步鍛鍊,希望能幫助Lucky走路時不會那麼乏力和東歪西斜。 也買了狗狗尿片和成人尿褲以備不時之需了。(牠有時會忍不住尿尿)相信有照顧過年老狗狗的朋友們都會明白這些過程。」

Sammi並寫道:「#牠用了一輩子去给予我們愛#每次都要全屋三個人一起完成因為Lucky並不輕磅而且需要抱前抱後很需要氣力」

▲ 鄭秀文協助Lucky走路。(鄭秀文IG圖片)

隨着Lucky年紀漸大,Sammi感性分享:「牠很容易會受傷,走路時也會感到疲累,不如昔日般敏捷。」

Sammi盡力幫助Lucky,經常帶著老犬散步,曾表示:「用了這條帶幫助Lucky走路,牠走路會減少辛苦和吃力,有用。(多謝網友們溫馨提示😘)每一天也在為每一步,努力著用力著。

現在的牠,每一步都不是容易,但你做得很好啊!就像一個為生命而努力著的老人家啊!Lucky, I am so proud of you. #步行幾下都氣喘和需要坐下 #一坐下了就不能自己站起來了 #後腿超沒有力了」

▲ Lucky自小由許志安照顧。(取自IG)

Lucky仔自小便由許志安飼養,Sammi跟Lucky相處時間,雖不如安仔跟Lucky相處時間長,但她亦把Lucky視作兒子般寵愛。

去年Lucky 14歲生日時,Sammi便曾抱著丈夫的愛犬合照,如家人般親切,Lucky早年曾患大病,令許志安與鄭秀文極為擔心,常帶牠出入診所,又為牠換寵物尿片,度過不少風雨,就如見證了她和安仔的愛情結晶。

