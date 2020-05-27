欠付逾156萬訟費遭律政司申破產　郭卓堅指特首違承諾申覆核被拒

▲ 法官今（27日）頒下判詞指，郭卓堅濫用司法程序，故拒絕受理申請。（資料圖片）

經常向法院提出司法覆核的長洲居民郭卓堅，就數宗司法覆核案被判敗訴後，仍未支付政府訟費逾156萬，早前遭律政司入稟呈請破產。郭卓堅早前入稟高等法院申請司法覆核，指特首及律政司司長曾承諾不向貧苦大眾追討訟費，是違反承諾及《基本法》。法官今（27日）頒下判詞指沒有證據顯示特首曾作出有關承諾，並指郭濫用司法程序，故拒絕受理申請。

法官周家明於判詞中指，申請人郭卓堅聲稱特首於2018年6月於立法會回應議員提問時，曾經承諾不會向欠政府債務的貧困人士作出追討。惟法官指檢視過申請人呈交的文件後，並沒有發現有關說法，即使特首曾作出有關承諾，法官認為應於法庭處理破產事宜時提出，若透過司法覆核程序擬逃避破產呈請事宜的話實屬濫用司法程序。

法官認為沒有基礎支持申請人之說法，亦沒有合理爭議理據批准司法覆核許可，故拒絕受理有關申請。



根據郭卓堅早前提供的文件顯示，律政司指截至今年5月初，郭卓堅就數宗被判販訴的司法覆核案件未有支付訟費共逾156萬，另需計算每天利息。律政司早前入稟呈請郭卓堅破產，有關聆訊已訂於7月8日進行。

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記者：林育慧