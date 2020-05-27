【口罩供應】日本口罩+搓手液+濕紙巾套裝$29.9　日本城256 間分店開售

▲ 日本城指定 256 間分店出售口罩抗疫組合。

日本城指定 256 間分店出售口罩抗疫組合，套裝包括口罩、搓手液及消毒濕紙巾只售$29.9。

日本城fb公佈，今日(5月27日)推出每套$29.9的抗疫優惠組合，組合包括以下物品：

日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝

韓國 TONYMOLY 蘆薈消毒啫喱搓手液30ml 1

Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝 (純淨/香水/檸檬) 2包

口罩規格如下：

日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝

女士/小面size : 約9 x 14.5cm)

通過 PFE (粒子過濾效率) 及VFE (病毒過濾效率) 測試達99%

日本城表示，每間分店出售約20套，每人限買1套。不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

抗疫優惠組合指定256 間香港JHC日本城及生活提案分店發售，分店地址見【下一頁】

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責任編輯：王俊賢