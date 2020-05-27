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【口罩供應】日本口罩+搓手液+濕紙巾套裝$29.9　日本城256 間分店開售

食用安全 11:31 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

日本城指定 256 間分店出售口罩抗疫組合。

日本城指定 256 間分店出售口罩抗疫組合，套裝包括口罩、搓手液及消毒濕紙巾只售$29.9。

日本城fb公佈，今日(5月27日)推出每套$29.9的抗疫優惠組合，組合包括以下物品：

  • 日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝
  • 韓國 TONYMOLY 蘆薈消毒啫喱搓手液30ml 1
  • Mitu 抗菌消毒濕紙巾10片裝 (純淨/香水/檸檬) 2包

口罩規格如下：

  • 日本直送Krasimo 三層不織布口罩5個裝
  • 女士/小面size : 約9 x 14.5cm)
  • 通過 PFE (粒子過濾效率) 及VFE (病毒過濾效率) 測試達99%

日本城表示，每間分店出售約20套，每人限買1套。不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

抗疫優惠組合指定256 間香港JHC日本城及生活提案分店發售，分店地址見【下一頁】

更多口罩報道，即睇：

【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　今日網上登記每盒50個售99元【附網址】

【港產口罩供應】通過ASTM美國標準　5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

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責任編輯：王俊賢

口罩 搓手液 日本城

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