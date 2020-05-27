【賭王離世】何猷君上載童年照憶亡父　何鴻燊早為分身家鋪路防子女爭產

▲ 何鴻燊為後代設信託基金，鼓勵開枝散葉添子女獲額外生活費。

一代賭王何鴻燊於昨日5月26日病逝，終年98歲，有關何家的資產分配問題成為全城矚目的話題。於去年為何家添首位男孫的四房兒子何猷君在微博大爆「燊家」早已分好，最近再有媒體爆料，指賭王早已安排好信託基金，每月為子女發放生活費，同時亦鼓勵後代「多勞多得」，如添家庭成員會獲額外費用。

年事已高的賭王自2009年於四太梁安琪寓所跌倒後，身體狀況大不如前，近年經常進出養和醫院，亦曾多次傳出死訊。於昨日5月26日下午1時05分於醫院病逝，約年98歲。大批子女於賭王彌留期間留在其身邊，送別爸爸最後一面。

四房兒子何猷君昨晚便在IG上載童年家庭照，思念離世父親。

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▲ 何猷君昨晚上載與爸爸舊照。（instagram圖片）

分燊家成關注

擁有上千億身家的賭王，離世後最讓大眾關注的，是其資產分配問題。四房兒子何猷君於去年為何家添了首名長子嫡孫後，曾被網民揶揄可以分到更多的何家「燊家」，當時何猷君回嗆網民同時爆料：「錢早就分完了，去看看新聞吧。」

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早於2011年，何鴻燊已為子女成立家庭信託基金，希望何家後代能夠有安穩的生活。據悉每名子女可於每月領取定額生活費，如若家中多添子女，便可獲取額外的生活費，希望鼓勵何家後代「多勞多得」、開枝散葉。

▲ 近年賭王只會在子女的社交網站露面。（instagram圖片）

一直以來何家三、四房傳出來的鬥爭最為激烈，過去兩年喜事眾多，疑為何家增添喜慶氣氛，望為賭王添福添壽。

三房長子何猷啟在2018年與內地任職金融業的女友Gigi低調結婚，去年驚爆已經育有兩女Tittania及Tylia，兩年抱兩而已待太太懷有第二胎消息才流出，貫徹其低調個性。

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四房子女亦密密趕工，長女何超盈雙喜臨門，去年三月自爆與「哈佛學霸」辛奇隆訂婚，隨即承認已經懷孕，6月過大禮時的超豪華排場惹來討論，同年8月立即誕下女兒「荷包蛋」。

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其弟何猷君相對三房更顯高調，去年5月在內地舉行超誇張求婚派對，成功向模特兒女友奚夢瑤求婚，但原來同樣是先上車後買票，求婚後五個月即同年10月便公布喜訊，太太為何家誕下第五代長孫，並為其取名為何廣燊。

▲ 何猷君去年為何家添首名長子嫡孫。（instagram圖片）

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三房猷啟兩名女兒，連同大房已歿兒子何猷光的兩位女兒何家華及何家文，何家現有四名內孫女，另外何家文則為賭王誕下曾外孫女Suki。

而賭王的外孫包括大房已歿女兒何超英的女兒蕭玟錚、二房女兒何超鳯的兩名女兒何鍶珩、何倩珩，以及四房何超盈的女兒辛阡覓。

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對於信託基金每月發放的金額雖未清楚實數，但於早前爆出長房因信託基金鬧內訌時，律師高國峻曾反斥長房女兒何超雄自稱生活貧困是「謊言」，皆因對方每年都按時收到信託分配，自2011年至今已收到約9,700萬港元。

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