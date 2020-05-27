【性騷擾】TVB女藝人被性騷擾遭手指篤下體　受害人吳沚默：來不及喊人

▲ 吳沚默在銅鑼灣版性騷擾。

TVB女藝人吳沚默（Momo）遇性騷擾！吳沚默昨晚（5月26日）在個IG發文講述自己在銅鑼灣被性騷擾經過，並藉此呼籲女生小心。

吳沚默發文指：「今天在銅鑼灣遇見兩次性騷擾。一次是路過時突然伸出手指篤我的下體，我氣到當場攔住他大罵，但看見他的長相有點似唐氏綜合症，就一時心軟警告他之後放過了。然後在希慎女廁看見一個戴口罩自拍的男人，他一看見我立即說：『啊！是女廁啊。』就一溜煙瞬間消失了，我都來不及喊人。甚麼鬼！唉」

她發帖後，其圈中好友洪永城、張彥博、王卓淇、利穎怡等均留言作出安慰她，並提醒她保護自己。

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吳沚默多才多藝

現年29歲的吳沚默在2012年入讀TVB藝員訓練班，入行後不但幕前工作，還當過電影編劇，作品有彭浩翔監製的電影《同班同學》。此外，她亦曾為多套TVB劇集撰寫劇本，比如《老表，你好嘢！》系列，同時亦有編寫網絡電影。

此外，Momo在讀大學期間已有向報章投稿撰寫影評。之後，她也曾於2019年推出網絡連載小說《看見風暴的女孩》，長達11萬字，另有撰寫專欄文章，可謂才女。

吳沚默在2014年推出的劇集《老表，你好hea！》任編劇外，更在劇中演醜女「烏笄」而為人熟悉。她其他演出尚有《實習天使》及《白色強人》、《黃金有罪》、《宮心計2深宮計》等。

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