【針孔偷拍】女租客發現插電座有亮光　拆開驚見針孔鏡頭內藏逾3000段片

▲ 女租客發現插電座有亮光，拆開驚見針孔鏡頭內藏逾3000段片。

近年偷拍風潮猖獗，各位女士入住酒店或租屋時都要小心。內地一名女子在租住了半年的房屋內，發現被裝有針孔攝錄機，記憶卡內更存有3000多段影片。不過，業主和中介都否認曾安裝鏡頭，警方目前正調查事件。

插座內驚見針孔攝錄機

綜合內地媒體報道，一名劉姓女子與友人於去年12月在浙江杭州市合租一個單位，入住時沒有發現異樣，不過有一次兩人想將電器插頭接駁電源時，發現無法插入插座，於是找來師傅檢查，也沒有發現問題，最後靠蠻力插入插座。

直至今年5月12日，劉女一位友人來作客，晚上關冷氣時，發現該插座下方有一個比米粒還小的圓點，亮著微弱的燈光。兩人心中起疑，於是把插座拆開，竟發現內裡裝有一個針孔攝錄機，且正在運作，攝影機內更有一張32GB的記憶卡。

劉女遂報警求助，警方發現，記憶卡中有3000多段影片，每段片長3分鐘，估計為自動拍攝和儲存，新的影片會覆蓋舊的影片。

鏡頭正對換衣服地方

最令劉女擔心的是，該插座正對著廁所旁的衣櫃，她每日都在那裡更換衣服，「如果攝影機一直在拍攝，那光是想到就覺得很害怕！」事後，劉女和友人已立即搬離住處。

涉事單位的出租方是杭州一間科技有限公司，劉女是該單位第一輪租客。她希望公司退還剩下的租金、押金等費用。不過，業主和中介均否認曾安裝攝錄機，警方正在跟進事件，並調查影片有否被自動上載至網絡。

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責任編輯：王俊賢