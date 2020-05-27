【口罩供應】曾獲消委會推薦　Protector成人口罩30個$95明日開售

▲ Protector成人口罩30個$95明日開售。

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。過去獲得消委會最高的5星評價的Protector口罩宣佈明日將再次開售。

據Protector口罩fb宣佈，明日（28日）成人口罩將返貨，依舊是獨立包裝。市民可登入網站wiseever.com 購買。 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。

Protector口罩規格及詳情如下：

尺寸17.5cm x 9.5cm

BFE >98%

PFE >98%

三層保護設計

獨立包裝

售價:30個／每盒$95

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責任編輯：王俊賢