【口罩供應】曾獲消委會推薦 Protector成人口罩30個$95明日開售
健康 12:14 2020/05/27
在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。過去獲得消委會最高的5星評價的Protector口罩宣佈明日將再次開售。
據Protector口罩fb宣佈，明日（28日）成人口罩將返貨，依舊是獨立包裝。市民可登入網站wiseever.com 購買。 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。
Protector口罩規格及詳情如下：
- 尺寸17.5cm x 9.5cm
- BFE >98%
- PFE >98%
- 三層保護設計
- 獨立包裝
- 售價:30個／每盒$95
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責任編輯：王俊賢