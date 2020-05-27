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【口罩供應】曾獲消委會推薦　Protector成人口罩30個$95明日開售

健康 12:14 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Protector成人口罩30個$95明日開售。

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。過去獲得消委會最高的5星評價的Protector口罩宣佈明日將再次開售。

據Protector口罩fb宣佈，明日（28日）成人口罩將返貨，依舊是獨立包裝。市民可登入網站wiseever.com 購買。 Protector 口罩曾被消委會《選擇》月刊作評估，獲 5 星滿分。

Protector口罩規格及詳情如下：

  • 尺寸17.5cm x 9.5cm
  • BFE >98%
  • PFE >98%
  • 三層保護設計
  • 獨立包裝
  • 售價:30個／每盒$95

更多口罩報道，即睇：

【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　今日網上登記每盒50個售99元【附網址】

【港產口罩供應】通過ASTM美國標準　5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

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責任編輯：王俊賢

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