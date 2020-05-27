【淫賤業主】疫情下被裁員房東逼以性愛抵租金　單親媽控訴︰不想孩子流離失所

▲ 外國一名單親媽失業，業主要求與她進行性行為抵租金。

新冠肺炎疫情影響全球各地民生，不少人因而失業，經濟大受打擊付不起房租，有好心業主雪中送炭減免房租，另有一些業主卻雪上加霜，迫租客以性愛抵房租。外國一名單親媽在疫情下被裁員，業主要求與她進行性行為換取免租金，媽媽只好就範。

據美國《路透社》報道，有關「性愛抵房租」的情形過去一直時有在歐美發生，甚至有業主明目張膽刊登「性愛換租金」的網上招租廣告。近日，美國公平住房聯盟（National Fair Housing Alliance，NFHA）等機構調查，發現在新冠肺炎疫情期間，業主對房客的性騷擾增加了13%。

英國住房慈善機構（Shelter England）在2018年的調查顯示，過去5年來，英國就約有25萬名女性被要求以性愛代替租金，遭到業主性騷擾。

失業單親媽媽面對困境

一名受疫情影響下被裁員的單親媽媽控訴，業主知道她失業經濟陷困境，趁機迫令要求跟她發生性愛，以抵銷房租，否則不租屋予她，趕她與孩子出去。她迫不得已下就範。

身為一位單親媽媽，我別無選擇，我不希望帶著孩子流離失所。如果我不跟他發生性關係，他會把我們趕出去……

受害者或反被控賣淫

美國公平住房聯盟總顧問Morgan Williams表示，近日在疫情下，許多業主就是抓住房客的經濟弱點而肆無忌憚。而美國人權組織（The Advocates for Human Rights）律師龍Kaarin Long認為，許多受害者本身已是弱勢社群，他們難以因而作出投訴。加上「性愛抵房租」此事在法律上有很大的模糊灰色地帶，受害者有機會反而面臨賣淫的指控。

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責任編輯︰王明芳