【婚姻悲劇】丈夫藉口加班從不照顧孩子　偽單親媽媽剖白：365日無假期的保母

▲ 丈夫從不照顧孩子和家庭，妻子過著偽單親的生活。

婚姻需要靠夫婦二人維繫，照顧孩子和家庭的責任亦應由父母分擔。然而，台灣有媽媽從結婚至生子後，卻一直過著「偽單親」生活，照顧孩子、打理家務都是自己一個人，丈夫每次都以工作繁忙為由推卻，令她覺得自己成為「365日沒有假期、沒有薪水的保母」，感到非常孤單難過。

有台灣媽媽在網誌分享自身經歷，她表示，自己從小就非常獨立，即使結婚後仍與丈夫保持每兩星期見面一次的習慣，她從不抱怨。試過在懷孕7、8個月時，開車去產檢卻出車禍，打電話給丈夫，丈夫卻說無法陪她去警局，最後由媽媽陪她。

丈夫偷去日本旅行

而在孩子出生後，她更過著偽單親的日子，孩子6個月之前要餵母乳，令她睡眠質素極差，想著假日丈夫可以回來協助帶小孩，讓她有喘息的時間，但丈夫依舊過著單身的生活，

不是加班就是要去馬拉松，不然就是他有事。有一次更扯，偷偷的跑去日本玩！

生病仍要照顧孩子

在她生病時，還是要處理小孩的事，丈夫沒有說過，「你好好休息，孩子我來帶」。當假日外出時，她要前面揹著孩子，後面揹著媽媽袋，在電單車腳踏墊擺著嬰兒推車，朋友都說她很強。孩子生病時，丈夫從沒有陪伴在旁，

我永遠不會忘記，陪孩子搭救護車的恐懼感，永遠無法忘記新手媽媽得不到援助的無助感，永遠無法忘記夜晚抱著孩子一起哭泣的難過，永遠無法忘記這一路來的孤獨。從來沒想過，原來結了婚不是1+1=3，反而更加孤獨。

這名媽媽形容，自己是名副其實的保母，沒有人工、做甚麼都理所當然的保母。365天沒有假日的保母，所有小孩的事都要找媽媽，陪玩、陪腄、陪做功課。

更甚的是，丈夫對奶奶的事非常重視，買車要遷就奶奶的喜好，有一次丈夫要帶奶奶一起去家庭旅行，她提出反對，沒料丈夫竟為此說要離婚，

對男人來說婚姻可以那麼兒戲，可以這麼隨便，可以這麼無所謂，而我所付出的一切被當做那麼的無所謂，那天起，我的心冷了，將心關了起來。

事實上，這名媽媽很喜歡旅行，有時為了不影響丈夫工作，就獨自帶孩子出國，但丈夫竟說，如果她要帶孩子去玩，就要自己預備好所有錢，他不會付出。相反，丈夫卻會一聲不響就帶著奶奶出國旅行，甚至覺得自己沒有做錯。

婚姻原來是這麼的孤獨，女人的付出原來這麼的理所當然，原來一切可以這麼的不值得。我不想當個什麼都會的女強人，但遇到這樣的另一半，不自立自強怎麼生活呢？生活已經不需要這個男人了，這一切都是被訓練出來。

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責任編輯：王明芳